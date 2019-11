—En principio, hay varios tropos de los cuales el teatro hace uso. Uno es la metáfora, claramente. Otro es la metonimia, porque el teatro trae cosas que no están, y uno puede nombrar la parte por el todo. Empecé a estudiar teatro en el 79. Estaba en el Colegio Nacional Buenos Aires en el 81, cuando fue el primer Teatro Abierto. Se había quemado el Picadero y se trasladó parte de la programación al Margarita Xirgu, que nos quedaba muy cerca. Yo iba al turno tarde, salíamos a las seis de la tarde y fuimos muchas veces al Margarita Xirgu. Cortázar estaba ahí, al lado nuestro, en la misma sala. Ya en ese momento me llamaba profundamente la atención que las obras que se estaban haciendo no nombraban, sino que metaforizaban. Había una lógica: eran cosas que no podían nombrarse; todavía estaban los militares. Desde entonces, no lo tengo tan claro ni tan pensado, pero me parece que la metáfora ha jugado un papel no demasiado feliz en términos de nombrar las cosas. Y no lo digo solamente en cuanto al teatro.