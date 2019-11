Además, agrega el comunicado, “se han duplicado funciones de compañerxs de planta permanente concursados en los años 2013/15 con sueldos mucho mayores a los establecidos en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. No se han recategorizado a quienes con mismas tareas cobran diferentes salarios, la remuneración de algunxs companerxs no se corresponde a las responsabilidades que ejercen, está pendiente la renovación de contratos para 2020 con la amenaza de despidos, no hubo respuesta favorable para la problemática salarial, entre muchas otras”