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Diego Castro destacó el vínculo de amor que formó con Momi Giardina tras su separación: “Es mi mejor amiga”

El actor en el ciclo de Juan Viale habló del vínculo que formó con su exesposa y la unión por su hija, Juli Castro

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En el ciclo televisivo, el conductor respondió sin rodeos cuando le preguntaron por una posible reconciliación con su exesposa, y explicó que la historia como pareja quedó atrás, aunque la crianza los mantiene unidos (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

Actor, productor teatral y ahora conductor de streaming, Diego Castro visitó el programa de Juana Viale en donde se refirió con absoluta claridad al vínculo actual que mantiene con Momi Giardina, madre de su hija Juli Castro. Durante Almorzando con Juana (Eltrece), dejó en claro que la relación entre ambos se transformó radicalmente desde su separación.

“Con Momi somos muy amigos, es mi mejor amiga”, confesó ante la pregunta de Juana Viale acerca del lazo que los une hoy, lejos del romance. La respuesta generó curiosidad en la conductora, que quiso saber si existía alguna posibilidad de reconciliación sentimental. La réplica de Castro fue tajante: “No, explota el mundo, quedan dos personas en pie y nosotros no volvemos”.

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Los espectadores que se preguntan por la relación entre ambos recibieron una explicación directa: aunque la pareja terminó hace veinte años, la familia que formaron sigue funcionando. Castro detalló que, tras la separación, ambos mantuvieron otras relaciones, pero el equipo familiar nunca se desarmó. “La pareja no funcionó, pero la familia sí. Nuestra hija siempre nos está pegoteando, somos un equipo. No es un amor romántico, pero sí es un amor genuino”, concluyó el productor.

Las vacaciones de Momi Giardina con con su hija, su mamá y su ex
Momi Giardina junto a su hija, Juli Castro, su mamá Fanny y su ex, Diego Castro (Instagram)

El testimonio de Diego Castro sintetiza la dinámica familiar: “Momi y yo somos el ejemplo de que no éramos el vínculo romántico, sino un vínculo fuerte, personal y de muchísimo cariño”. Al describir la relación, insistió en que el bienestar de su hija es central y que el afecto entre ellos se sostiene desde otro lugar.

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Aun después de dos décadas de caminos separados, lo que ambos destacan es la fortaleza de un lazo basado en la amistad y la confianza. Castro remarcó que, aunque su historia como pareja terminó hace años, el respeto y el trabajo en equipo permanecen intactos.

Las declaraciones públicas de ambos confirman que hay formas de familia que trascienden el modelo tradicional y que la convivencia armónica es posible incluso tras una separación. En la televisión y en la radio, tanto Castro como Giardina demostraron que el cariño puede reinventarse en nuevas formas de vínculo.

diego castro juli castro
Diego Castro junto a su hija Juli Castro

En una entrevista con Infobae en 2024, Juli Castro se abrió sobre cómo vivió la separación de sus padres. “Prácticamente nací y mis padres estaban separados. Se separaron cuando yo tenía tres años. Ellos como pareja no se llevaban bien, pero como padres míos, por separado, recontra bien y como amigos son mejores amigos. Yo siempre digo que son como hermanos, es medio raro todo. Pero sí, se llevan como si fueran hermanos”, se sinceró.

“Somos familia. Siempre las decisiones que yo tomo laborales, o lo que sea, las tomamos los tres. Los tres somos recontra unidos entonces no lo veo como algo malo, al contrario, nos llevamos re bien y hace que seamos súper felices”, destacó la joven actriz y bailarina, que heredó las grandes pasiones de sus padres.

También, destacó el vínculo que mantiene con su madre. “Para mí es la mejor mamá del mundo. La mejor mamá que me pudo haber tocado. Somos demasiado compañeras. Nos llevamos muy bien, compartimos todo. Con mi papá lo mismo, pero como nos llevarnos poca diferencia de edad, nos contamos todo. Somos recontra compañeras también compartimos lo que nos gusta. Trabajamos las dos de lo mismo. Es una artista tremenda, muy talentosa. Es la mejor mamá del mundo, literal. Es una dulce. La amo”, aseguró.

Las vacaciones de Momi Giardina con con su hija, su mamá y su ex
"La pareja no funcionó, pero la familia sí. No es un amor romántico, pero sí es un amor genuino”, destacó Diego Castro en el programa de Juana Viale

La exparticipante del Bailando reconoció que la carrera de su madre fue clave en su búsqueda: “Estuve un poco influenciada por mamá por su rama artística, porque yo siempre la iba a ver al Bailando, a las obras de teatro, a los ensayos, a las fiestas que hacía bailando. Entonces veía eso y desde chiquita decía: ‘¡Qué ganas de estar ahí algún día!’. Ser grande y que me maquillen, me peinen, me vistan. Y al día de hoy poder lograrlo, como cuando me pasó en el Bailando, que fue un lugar que ella también estuvo ahí, fue recontra hermoso porque también me recordaba esos momentos donde ella era feliz y a mí me pasó lo mismo. Así que sí influenciada por los dos porque papá también es actor y guionista, está relacionado con lo artístico“.

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