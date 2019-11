Toda reedición de César Fernández Moreno (1919-1945) es motivo de alegría. Se trata de uno de los principales poetas argentinos de la segunda mitad del siglo XX; vale decir, de alguien que llevó a uno de los extremos posibles una de las principales líneas de fuerza que rigen a la poesía argentina y que tiene ilustres predecesores en su padre Baldomero Fernández Moreno y en Nicolás Olivari. La muy reciente reedición de Argentino hasta la muerte (Ediciones del Dock, 2019) es, como todas las otras, fundamental. Inés Fernández Moreno, hija de César y tercera generación de escritores de la familia, lo explica en el prólogo del libro en estos términos: "Aparte de sus cartas, tal vez sea en Argentino hasta la muerte donde me encuentro de forma más cercana, más vívida, con mi viejo. Escuchar ese poema en su propia voz, en aquella colección discográfica que creó Héctor Yanover, siempre me descalabra. Y no es sólo su voz, sino las cosas que dice, la forma en que las dice, como si te hablara nomás deslizando, sólo por momentos, un discreto énfasis emotivo. Es la poesía que él definió como ‘de grano grueso, que por eso a veces se aproxima a lo periodístico, menos densidad poética por palabra...'. O conversacional, como la llama la crítica y, por eso, tan próxima, tan similar para mí a cualquier momento pasado con él”. Así, más allá del vínculo, cualquier lector que lea este largo poema, podrá pasar un rato con el poeta en términos que la poesía no siempre nos permite.