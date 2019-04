J.F.: Hay un error muy difundido que consiste en atribuirles las vanguardias a la izquierda y la tradición a la derecha. Si uno revisa las ideas políticas de T.S. Eliot, de Wallace Stevens, de E.E. Cummings, de William Carlos Williams, James Joyce, Samuel Beckett, etc, y más cerca de nosotros, de Jorge Luis Borges, por ejemplo, ese mito bienpensante se desmiente. Pound no fue nazi como Celine (y como Gottfried Benn, Heidegger o von Karajan). Fue fascista por razones muy complejas, ligadas a su obsesión económica y a la idea de que la usura era la raíz de todos los males de Occidente. La observación, aclaro, no es solamente mía. Juan Gelman, que no era de derecha, así lo dijo: "El fascismo arruinó la vida personal de Pound, pero no su literatura, en la que prácticamente no interfirió". En líneas generales, así se entendió en casi todo el mundo y su reputación no hizo más que crecer con el paso del tiempo.