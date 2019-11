—Con mucho dolor, con mucho dolor —repite, y hace una pausa, pero en seguida retoma—, pero con esperanza. Ahora que estamos en Argentina, por ejemplo, yo cada vez que vengo a Buenos Aires hay alguna protesta. Con bombos y esas cosas bellas que tiene este país. En Chile no, pero ahora sí que vemos un sistema económico absolutamente aberrante, injusto. Y hay una clase media aterrorizada que no puede volver a la universidad, que no puede pagar al médico, que no puede pagar la jubilación. ¿Cómo se va a sentir partícipe de una democracia un anciano que no tiene ni siquiera para poder comprarse los remedios? ¿Cómo se va a sentir partícipe de una democracia un padre atormentado porque un hijo no puede entrar a la universidad pública por las leyes que tiene? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto estaba anunciado. Entonces revienta. Depende de cómo lo resuelva el gobierno ahora vendrá una revolución pacífica o no.