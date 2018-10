Soy poeta. Cuando me preguntan si espero a la musa o qué para escribir, yo digo que traduzco mi vida cuando escribo y mi vida más que nada son la cancha y la lectura. La cancha es la de All Boys, el mundo de los jugadores y la tribuna, la B Metro, eso que pasa una vez por semana y me da letra como para un mes, un año, veinte. Lo que leo es historia argentina. Hace un tiempo ya que no puedo salir de eso: los patriotas, los federales, los unitarios, unos y otros, como un partido entre All Boys y Chicago, vivo la lectura con el corazón y las lágrimas.