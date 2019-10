Los personajes que muestra nuestra obra son muy reconocibles hoy en día: quién no tiene un tío macrista que odia a Cristina, con el que mejor no hablar de política o un amigo kirchnerista que ya no quiere comer asado con el otro amigo porque votó a Macri. En este contexto, el público asiste a una batalla campal entre ambos bandos, batalla que alcanza proporciones grotescas. Es este grotesco –género criollo que ha dado alguna de las más interesantes obras argentinas- el que hace que el público se divierta, al verse reflejado en semejante paroxismo.