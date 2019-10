“Llegado el anochecer, me vuelvo a casa y entro en mi escritorio; y en el umbral me despojo de mis vestidos cotidianos, llenos de fango y de lodo, y me pongo los atuendos reales y curiales; y ataviado adecuadamente, entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde, de ellos recibido amorosamente, me sacio de aquel alimento que solum es mío y que yo nací para él; donde yo no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarle la razón de sus actos; y ellos por urbanidad me responden; y no siento por cuatro horas de tiempo ninguna desazón; me olvido de cada afán, no temo la pobreza, no me turba la muerte; todo yo me transfiero en ellos. Y porque Dante dice que no hay ciencia sin retener lo comprendido, yo he anotado aquello que de su conversación he tenido por fundamental, y he compuesto un opúsculo de Principatibus”.