Con estas fantasías en la cabeza, pienso, si el universo crece y se acelera y, en algún momento, deja de crecer hasta quedarse quieto, y, en ese momento, nada se modifica, entonces el tiempo no tiene más sentido. No hay cambio que medir. "Acá tengo un tema", me digo y, enseguida, empiezo a buscar elementos para componer un cuento: un personaje, un lugar, circunstancias que parezcan creíbles. Si me ubico dentro de miles de millones de años, cualquier fantasía vale. Pero si hablo de un lector hedónico, de un barrio de Montevideo, de rarezas climáticas, me obligo a presentar detalles que suspendan el descreimiento. Así nació el cuento No hay más tiempo, del libro Números inmensos.