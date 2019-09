En las tres novelas que menciono, los nombres y los acontecimientos parecen seguir literalmente lo autobiográfico. ¿Yo quería hacer lo mismo? ¿Mantendría la fidelidad de la historia? ¿Usaría los nombres reales de los personajes? La idea me daba repelús, me ataba a una realidad tan concreta que se me iban las ganas de escribir. Yo quería moverme tranquila, manejarme con la libertad de la ficción. Entonces esa novela inédita atribuida a César – Nevermore– me ofreció una vía de escape y de expansión. La novelita era malísima. Un especie de culebrón centroamericano pretencioso y almibarado. No era desde ya de mi padre, no sé por qué malentendido fue a mezclarse con sus poemas y sus cartas. ¿Quién sería el verdadero autor? Se abría una intriga para la que yo empecé a tejer distintas conjeturas, a fabular. Se me ocurrió entonces que la novela podría tener dos partes: una primera, que siguiera con relativa fidelidad mi aventura y una segunda que se disparara hacia la ficción pura.