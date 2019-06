"No leemos a Moore por las posiciones o el análisis político que despliegan sus personajes, sino por el calado de sus descripciones, por la delicadeza con que disecciona el comportamiento humano y los sentimientos", decían en la revista Inrockuptibles, y Esteban Cartalán, en la chilena Dossier, setencia que "su estilo sigue siendo el de esa veinteañera sensible, aguda y superdotada, una que produce relatos sólo aparentemente festivos pero en el fondo demoledores. Por eso, cuando se piensa en humor y buena literatura no es raro que aflore el nombre de Lorrie Moore".