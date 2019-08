— Tu tarea como narrador y como periodista convivieron siempre, sin embargo uno puede decir que hubo un larguísimo ciclo en donde te concentraste en tomar las herramientas de la literatura para trabajar con estas vidas prestadas. ¿La ficción pura quedó relegada, va a volver la ficción para Forn?

— Ahora no sé. Yo cuando terminé María Domecq, que es un libro muy autobiográfico y en el que creía que me iba a quedar a vivir porque realmente tenía un pedazo gigante de historia tanto argentina como en la relación de Argentina con Paraguay en la guerra y Brasil y después en la relación de Japón con Argentina y con Brasil, y además el mundo de la ópera con el tema de Madame Butterfly, pensé que iba a ser un libro de mil páginas, que me iba a poder dedicar a escribir eso diez años. Y también trataba el tema de mi enfermedad (N. de la R.: pancreatitis) y cada vez que me sentaba a escribirlo sentía una puntada tremenda. Me acuerdo que una vez [Guillermo] Saccomanno me dijo "escribí un resumen del libro" porque mi casa ya estaba invadida de papeles y de libros referidos a los múltiples temas que trataba la novela. Y finalmente me senté a escribir el resumen y, cuando me di cuenta, había escrito el libro. Y el cuerpo me daba señales inequívocas de que tenía que soltarlo. Y quedé tan deprimido cuando lo publiqué, que me acuerdo que ni siquiera lo presenté ni vine a dar reportajes a Buenos Aires, simplemente me dejé hundir en la depresión en la que estaba y en Página me llamaron un día y me dijeron: "¿Sabés hace cuánto no escribís una nota para el diario? ¿Que tal si te ponés media pila?". Y agarré las contratapas, que era una zona que estaba bastante abandonada del diario, o que a nadie le parecía que tenía el brillo que supo tener en tiempos mejores, y la verdad es que me fui a esconder a la contratapa del diario. Miré la biblioteca de casa y como todo animal lector yo había acumulado libros a lo largo de los años con esa idea de "un día lo voy a leer, un día me voy a sentar a leer", y finalmente el día llegó y lo que hice – a diferencia de lo que hacemos todos los escritores cuando nos ofrecen una columna semanal o periódica de alguna naturaleza que uno escribe rápido para ganarse sus pesitos y dedicarse a lo que le interesa, que generalmente es un libro de más largo aliento o un libro de ficción-, fue que puse toda, toda, la libido ahí. Y muy rápidamente me di cuenta de que hay una cosa que tenemos semi muerta en nuestro interior y es que cada vez que terminamos de leer un libro, que es cuando estamos completamente copados por ese libro, casi nunca tenemos un interlocutor con quien compartirlo. Entonces eso se pierde en nuestro interior, salvo que hagamos lecturas anotadas. E incluso cuando hacemos lecturas anotadas, el rescate de eso, meses o años, no tiene la intensidad que tiene el momento en el que uno termina de leer. Y lo que hice fue exactamente eso, ese fue mi gran combustible, la intensidad al terminar de leer un libro, la caminata por la playa para encontrar por qué lado entrarle y cómo contar la historia, y hacerlo una y otra vez, viernes tras viernes.