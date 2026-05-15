Mundo

Donald Trump y Xi Jinping se preparan para un segundo día de conversaciones en Beijing

Ambos líderes tienen previsto compartir un encuentro con té y un almuerzo antes del regreso del mandatario republicano a Estados Unidos. “Esperemos que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca”, escribió el presidente estadounidense durante la madrugada del viernes

Guardar
Google icon
Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en un segundo día de conversaciones en Beijing
Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en un segundo día de conversaciones en Beijing

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, se reunirán este viernes en Beijing para cerrar una cumbre bilateral centrada en comercio, inteligencia artificial, Taiwán y la guerra entre Israel e Irán.

Trump cumple una visita de Estado de dos días en China, la primera de un presidente estadounidense al país desde 2017. Ambos líderes tienen previsto compartir un encuentro con té y un almuerzo antes del regreso del mandatario republicano a Estados Unidos. “Esperemos que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca”, escribió Trump en Truth Social durante la madrugada del viernes.

PUBLICIDAD

La cumbre apunta a sostener la tregua comercial alcanzada por ambos gobiernos durante su último encuentro en octubre, cuando Trump suspendió aranceles de tres dígitos sobre productos chinos y Xi retrocedió en restricciones vinculadas al suministro global de tierras raras.

Xi afirmó el jueves que las negociaciones comerciales alcanzaron “resultados equilibrados y positivos”, aunque no dio detalles.

PUBLICIDAD

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró a Bloomberg TV que todavía no estaba decidido si la tregua comercial se extenderá cuando expire más adelante este año. También señaló que ambas partes consolidaron acuerdos sobre compras chinas de productos agrícolas, carne vacuna y aeronaves de Boeing.

La cumbre apunta a sostener la tregua comercial alcanzada por ambos gobiernos durante su último encuentro en octubre, cuando Trump suspendió aranceles de tres dígitos sobre productos chinos y Xi retrocedió en restricciones vinculadas al suministro global de tierras raras (REUTERS)
La cumbre apunta a sostener la tregua comercial alcanzada por ambos gobiernos durante su último encuentro en octubre, cuando Trump suspendió aranceles de tres dígitos sobre productos chinos y Xi retrocedió en restricciones vinculadas al suministro global de tierras raras (REUTERS)

Greer agregó que hubo avances para establecer mecanismos destinados a administrar futuras relaciones comerciales bilaterales y afirmó que ambas partes identificarán 30.000 millones de dólares en bienes no sensibles.

Trump declaró a Fox News que China aceptó comprar “200 grandes aviones Boeing”, en lo que representaría la primera adquisición china de aviones comerciales estadounidenses en casi una década. Las acciones de Boeing cayeron más de 4% después de que se difundieran los comentarios de Trump, ya que los mercados esperaban una compra de 500 aeronaves o más.

La delegación estadounidense incluye además a empresarios como el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo a CNBC que Trump y Xi discutieron la creación de “guardrails” para el uso de inteligencia artificial. “Las dos superpotencias de inteligencia artificial van a empezar a hablar”, afirmó Bessent.

Trump declaró a Fox News que China aceptó comprar “200 grandes aviones Boeing”, en lo que representaría la primera adquisición china de aviones comerciales estadounidenses en casi una década (REUTERS)
Trump declaró a Fox News que China aceptó comprar “200 grandes aviones Boeing”, en lo que representaría la primera adquisición china de aviones comerciales estadounidenses en casi una década (REUTERS)

La guerra entre Israel e Irán también formó parte de las conversaciones. Trump dijo a Fox News que Xi le aseguró que China no planea suministrar equipamiento militar a Teherán. “Dijo que no va a entregar equipamiento militar... lo dijo con firmeza”, señaló Trump. El mandatario estadounidense agregó que Xi “quiere ver el estrecho de Ormuz abierto” para el transporte marítimo de petróleo y otros productos estratégicos.

La Casa Blanca informó tras la reunión del jueves que ambos líderes coincidieron en que el estrecho de Ormuz “debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía”. Greer declaró a Bloomberg que “los chinos están siendo muy pragmáticos” y agregó: “No quieren quedar del lado equivocado de esto. Quieren ver paz”.

Sin embargo, el principal punto de tensión de la cumbre apareció alrededor de Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino informó que Xi advirtió a Trump durante una reunión privada de más de dos horas que un mal manejo del tema podría empujar la relación bilateral hacia un “conflicto”.

Taiwán, gobernada democráticamente, constituye uno de los principales focos de tensión entre Washington y Beijing. China reclama soberanía sobre la isla y no descarta el uso de la fuerza para tomar control del territorio. Estados Unidos mantiene por ley el compromiso de proporcionar medios de defensa a Taipei.

La Casa Blanca informó tras la reunión del jueves que ambos líderes coincidieron en que el estrecho de Ormuz “debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía” (REUTERS)
La Casa Blanca informó tras la reunión del jueves que ambos líderes coincidieron en que el estrecho de Ormuz “debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía” (REUTERS)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó a NBC News que Taiwán formó parte de las conversaciones. “Los chinos siempre lo mencionan... nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a otros temas”, dijo Rubio. “La política de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán no cambió hasta el día de hoy”, agregó.

Trump no respondió preguntas de periodistas sobre Taiwán durante una visita junto a Xi al Templo del Cielo.

Durante una cena de Estado realizada el jueves, Xi definió la relación entre China y Estados Unidos como la más importante del mundo. “Debemos hacer que funcione y nunca arruinarla”, afirmó el mandatario chino.

Xi también mencionó la llamada “Trampa de Tucídides”, teoría política que sostiene que una guerra se vuelve más probable cuando una potencia emergente compite con una potencia establecida. El presidente chino sostuvo que ambos países podían “trascender” ese riesgo.

En otra publicación en Truth Social, Trump afirmó que Xi “felicitó muchos éxitos tremendos” de su gobierno y aseguró que el mandatario chino describió a Estados Unidos “como quizás una nación en declive”. “Hace dos años éramos, de hecho, una nación en declive”, escribió Trump. “Ahora, Estados Unidos es la nación más fuerte del mundo”.

Trump no respondió preguntas de periodistas sobre Taiwán durante una visita junto a Xi al Templo del Cielo (REUTERS)
Trump no respondió preguntas de periodistas sobre Taiwán durante una visita junto a Xi al Templo del Cielo (REUTERS)

Otro de los temas abordados durante la visita fue el caso del empresario y activista de Hong Kong Jimmy Lai, condenado en febrero a 20 años de prisión por conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso.

Rubio dijo a NBC News que Trump planteó el caso ante Xi. “El presidente siempre plantea ese caso y algunos otros, y obviamente esperamos obtener una respuesta positiva”, afirmó Rubio.

Estaríamos abiertos a cualquier arreglo que funcione para ellos, siempre y cuando obtenga su libertad”, agregó sobre Lai, quien negó todos los cargos en su contra.

(Con información de REUTERS y AFP)

Temas Relacionados

ChinaDonald TrumpXi JinpingEstados UnidosBeijingJimmy LaiTaiwánÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

Las medidas buscan preservar las reservas de divisas y evitar un déficit récord en la balanza de pagos

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

El hallazgo, realizado por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Zadar, incluye vasijas de vidrio, lámparas de aceite y monedas. Los detalles de un hallazgo que confirma la influencia cristiana progresiva en la antigua ciudad adriática

Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

El ex ministro de Relaciones Exteriores reveló en Infobae al Regreso que el encuentro fue preparado durante tres meses y anticipó un pacto energético de 800.000 barriles diarios entre ambas potencias

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

El Centro Médico Galilee informó que cuatro personas resultaron heridas por la explosión registrada en Rosh HaNikra. Según el hospital, uno de los heridos permanece en estado crítico

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

Estados Unidos destruyó el 90% de la industria militar de Irán y redujo drásticamente su capacidad de ataque

El jefe del Comando Central norteamericano, Brad Cooper, afirmó ante el Senado que Teherán ya no puede amenazar a Washington ni a sus aliados regionales. También sostuvo que fueron interrumpidas las rutas de suministro hacia Hezbollah, Hamas y los hutíes

Estados Unidos destruyó el 90% de la industria militar de Irán y redujo drásticamente su capacidad de ataque
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detienen en Baja California a “Makumba” y a “El Tony”, presuntos operadores del CJNG

Detienen en Baja California a “Makumba” y a “El Tony”, presuntos operadores del CJNG

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Los Tuzos lo ganan 1-0 con gol de Idrissi

Estos son los errores en tu alimentación que debilitan tus defensas con el cambio de clima

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Feria educativa más grande del país revelará nuevas alternativas académicas entre el 24 y 27 de junio

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador:  Asamblea Legislativa aprueba ley para fortalecer vigilancia sanitaria de alimentos de origen animal y vegetal

El Salvador:  Asamblea Legislativa aprueba ley para fortalecer vigilancia sanitaria de alimentos de origen animal y vegetal

Gobierno de Honduras reduce subsidio eléctrico y más de 600 mil abonados volverán a pagar energía

El Ministerio de Finanzas de Guatemala descarta hackeo en registro de adquisiciones

Presidente Mulino afirma que no negociará con jefes de pandillas ante escalada de violencia en Panamá

Agua potable en zonas rurales de El Salvador, un sueño cumplido gracias al apoyo del Papa León

ENTRETENIMIENTO

Los creadores de ‘South Park’ utilizan la IA para rejuvenecer a los The Rolling Stones

Los creadores de ‘South Park’ utilizan la IA para rejuvenecer a los The Rolling Stones

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de la semana de Netflix en Corea del Sur

Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire

Hayden Panettiere detalla cómo trabajar desde niña en Hollywood marcó su vida: “El ‘no’ nunca fue una opción”

El álbum de Taylor Swift, “1989″, se vuelve parte de la historia sonora de Estados Unidos