Donald Trump y Xi Jinping se preparan para un segundo día de conversaciones en Beijing

Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en un segundo día de conversaciones en Beijing

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, se reunirán este viernes en Beijing para cerrar una cumbre bilateral centrada en comercio, inteligencia artificial, Taiwán y la guerra entre Israel e Irán.

Trump cumple una visita de Estado de dos días en China, la primera de un presidente estadounidense al país desde 2017. Ambos líderes tienen previsto compartir un encuentro con té y un almuerzo antes del regreso del mandatario republicano a Estados Unidos. “Esperemos que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca”, escribió Trump en Truth Social durante la madrugada del viernes.

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La cumbre apunta a sostener la tregua comercial alcanzada por ambos gobiernos durante su último encuentro en octubre, cuando Trump suspendió aranceles de tres dígitos sobre productos chinos y Xi retrocedió en restricciones vinculadas al suministro global de tierras raras.

Xi afirmó el jueves que las negociaciones comerciales alcanzaron “resultados equilibrados y positivos”, aunque no dio detalles.

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El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró a Bloomberg TV que todavía no estaba decidido si la tregua comercial se extenderá cuando expire más adelante este año. También señaló que ambas partes consolidaron acuerdos sobre compras chinas de productos agrícolas, carne vacuna y aeronaves de Boeing.

La cumbre apunta a sostener la tregua comercial alcanzada por ambos gobiernos durante su último encuentro en octubre, cuando Trump suspendió aranceles de tres dígitos sobre productos chinos y Xi retrocedió en restricciones vinculadas al suministro global de tierras raras (REUTERS)

Greer agregó que hubo avances para establecer mecanismos destinados a administrar futuras relaciones comerciales bilaterales y afirmó que ambas partes identificarán 30.000 millones de dólares en bienes no sensibles.

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Trump declaró a Fox News que China aceptó comprar “200 grandes aviones Boeing”, en lo que representaría la primera adquisición china de aviones comerciales estadounidenses en casi una década. Las acciones de Boeing cayeron más de 4% después de que se difundieran los comentarios de Trump, ya que los mercados esperaban una compra de 500 aeronaves o más.

La delegación estadounidense incluye además a empresarios como el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo a CNBC que Trump y Xi discutieron la creación de “guardrails” para el uso de inteligencia artificial. “Las dos superpotencias de inteligencia artificial van a empezar a hablar”, afirmó Bessent.

Trump declaró a Fox News que China aceptó comprar “200 grandes aviones Boeing”, en lo que representaría la primera adquisición china de aviones comerciales estadounidenses en casi una década (REUTERS)

La guerra entre Israel e Irán también formó parte de las conversaciones. Trump dijo a Fox News que Xi le aseguró que China no planea suministrar equipamiento militar a Teherán. “Dijo que no va a entregar equipamiento militar... lo dijo con firmeza”, señaló Trump. El mandatario estadounidense agregó que Xi “quiere ver el estrecho de Ormuz abierto” para el transporte marítimo de petróleo y otros productos estratégicos.

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La Casa Blanca informó tras la reunión del jueves que ambos líderes coincidieron en que el estrecho de Ormuz “debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía”. Greer declaró a Bloomberg que “los chinos están siendo muy pragmáticos” y agregó: “No quieren quedar del lado equivocado de esto. Quieren ver paz”.

Sin embargo, el principal punto de tensión de la cumbre apareció alrededor de Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino informó que Xi advirtió a Trump durante una reunión privada de más de dos horas que un mal manejo del tema podría empujar la relación bilateral hacia un “conflicto”.

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Taiwán, gobernada democráticamente, constituye uno de los principales focos de tensión entre Washington y Beijing. China reclama soberanía sobre la isla y no descarta el uso de la fuerza para tomar control del territorio. Estados Unidos mantiene por ley el compromiso de proporcionar medios de defensa a Taipei.

La Casa Blanca informó tras la reunión del jueves que ambos líderes coincidieron en que el estrecho de Ormuz “debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía” (REUTERS)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó a NBC News que Taiwán formó parte de las conversaciones. “Los chinos siempre lo mencionan... nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a otros temas”, dijo Rubio. “La política de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán no cambió hasta el día de hoy”, agregó.

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Trump no respondió preguntas de periodistas sobre Taiwán durante una visita junto a Xi al Templo del Cielo.

Durante una cena de Estado realizada el jueves, Xi definió la relación entre China y Estados Unidos como la más importante del mundo. “Debemos hacer que funcione y nunca arruinarla”, afirmó el mandatario chino.

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Xi también mencionó la llamada “Trampa de Tucídides”, teoría política que sostiene que una guerra se vuelve más probable cuando una potencia emergente compite con una potencia establecida. El presidente chino sostuvo que ambos países podían “trascender” ese riesgo.

En otra publicación en Truth Social, Trump afirmó que Xi “felicitó muchos éxitos tremendos” de su gobierno y aseguró que el mandatario chino describió a Estados Unidos “como quizás una nación en declive”. “Hace dos años éramos, de hecho, una nación en declive”, escribió Trump. “Ahora, Estados Unidos es la nación más fuerte del mundo”.

Trump no respondió preguntas de periodistas sobre Taiwán durante una visita junto a Xi al Templo del Cielo (REUTERS)

Otro de los temas abordados durante la visita fue el caso del empresario y activista de Hong Kong Jimmy Lai, condenado en febrero a 20 años de prisión por conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso.

Rubio dijo a NBC News que Trump planteó el caso ante Xi. “El presidente siempre plantea ese caso y algunos otros, y obviamente esperamos obtener una respuesta positiva”, afirmó Rubio.

“Estaríamos abiertos a cualquier arreglo que funcione para ellos, siempre y cuando obtenga su libertad”, agregó sobre Lai, quien negó todos los cargos en su contra.

(Con información de REUTERS y AFP)