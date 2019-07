— Cuando preparaba el libro sobre Chernobyl, ¿tomaba medidas de protección especiales durante las entrevistas con los hombres y mujeres que fueron sus fuentes? ¿Tenía miedo de contaminarse? ¿Los trataba con distancia o se involucraba?

— No, de ninguna manera; no tomé medidas especiales. Por ejemplo, cuando viajé ahí fuimos con un periodista japonés y otro periodista alemán que querían saber la verdad, querían conocer todo, pero cuando llegó el momento de almorzar, la gente nos invitó a su mesa para almorzar con ellos y los tipos dijeron: "No, no, gracias", sacaron sus sanguchitos, sus termos con sus cosas, con sus vasitos de plástico y se fueron a un costado. Pero si hacemos eso, entonces ahí el contacto se termina: no podés preguntarle a una mujer "contame cómo se murió tu hija" y después no sentarte a almorzar con ella, si te invita. Tampoco estoy segura de haber actuado bien, porque en esa época tenía una hija pequeña. Entonces no sé si estaba actuando bien arriesgándome así. Pero yo crecí, me crié en la tradición rusa, en la cultura rusa y no sé si se uno puede acercarse a una persona de otra manera.