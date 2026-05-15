Colombia

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Ryan Castro y Beéle fueron los máximos ganadores en la velada celebrada en el Teatro Colsubisidio de Bogotá

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Ya están abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede inscribirse para empezar a votar por sus artistas favoritos - crédito @premiosnuestratierra/ Instagram
Conozca la lista completa de ganadores de los Premios Nuestra Tierra 2026 - crédito @premiosnuestratierra/ Instagram

La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra celebró en Colombia la entrega de 33 distinciones a músicos, productores y agrupaciones que marcaron el último año en la industria musical, mediante una gala con presentaciones en vivo, reconocimientos y homenajes.

Entre los momentos destacados de la ceremonia, la organización otorgó menciones especiales a Juanes y Nicky Jam, figuras que recibieron honores junto a artistas nacionales e internacionales invitados tanto a la gala como a la alfombra roja.

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El programa abarcó categorías como música urbana, pop, tropical, vallenata, alternativa, electrónica y folclor, además de reconocimientos en áreas como conciertos, videos y fanáticos. Los organizadores destinaron espacios para resaltar la carrera de intérpretes consolidados y el avance de propuestas emergentes en la música colombiana.

Beéle y Ryan Castro fueron los principales protagonistas en la lista de nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026 - crédito @beele y @ryancastro/Instagram
Beéle y Ryan Castro fueron los principales protagonistas en la gala de los Premios Nuestra Tierra 2026 con tres galardones para cada uno - crédito @beele y @ryancastro/Instagram

La lista completa de ganadores incluyó a los principales exponentes que se destacaron en distintas áreas, bajo la evaluación realizada por los Premios Nuestra Tierra 2026 en su edición más reciente.

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A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Nuestra Tierra 2026

1. Mejor artista global

  • Ryan Castro
  • Karol G
  • Shakira - GANADORA
  • Maluma
  • J Balvin
  • Kapo
  • Beéle

2. Mejor canción global

  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • ‘Ba Ba Bad remix’ – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
  • ‘Papasito’ – Karol G - GANADORA
  • ‘La plena’ – W sound, Beéle, Ovy on the drums
  • ‘No tiene sentido’ – Beéle

3. Mejor artista Nuestra Tierra del año

  • Ela Taubert
  • Carlos Vives
  • Kapo
  • Silvestre Dangond
  • Manuel Turizo
  • Blessd
  • Andrés Cepeda
  • Juliana
  • Yeison Jiménez
  • Bomba Estéreo

4. Mejor canción/composición Nuestra Tierra del año

  • ‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra
  • ‘Dulce y amarga’ – Duplat y Andrés Cepeda
  • ‘Aprendí’ – Nanpa Básico
  • ‘Me toca a mí’ – Morat y Camilo
  • ‘Si te pillara’ – Beéle
  • ‘Volver’ – Piso 21, Marc Anthony, Beéle
  • ‘Rio’ – J Balvin
  • ‘Enamorarte mil veces’ – Fonseca, Manuel Medrano
  • ‘Bronceador’ – Maluma
  • ‘500’ – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rasid Zawady

5. Mejor artista revelación

  • Sebaxxss
  • Brokix
  • Jhay P
  • Manuel Lizarazo
  • Kris R
  • Aria Vega
  • Maria Fuell
  • Martin Elias Jr.
  • Emilio Cabra
  • Hamilton

6. Mejor productor del año

  • Duplat
  • Juan Pablo Vega - GANADOR
  • The Prodigiez
  • Juan Fonseca ‘El jefe’
  • Keityn
  • Sebastián Avilés
  • Gangsta
  • Sog
  • Prodmonja
  • Los Money Makers
  • Georgy Parra Salvaje
  • Ovy on the drums

7. Mejor álbum del año

  • ‘Sendé’ – Ryan Castro
  • ‘Preguntas a las 11:11’ – Ela Taubert
  • ‘Ya es mañana’ – Morat - GANADORES
  • ‘Milagro’ – Sebastián Yatra
  • ‘Bogotá’ – Andrés Cepeda
  • ‘Dulce y amarga’ – Duplat
  • ‘La Pista’ – Juliana
  • ‘Borondo’ – Beéle
  • ‘El Último Baile’ – Silvestre Dangond
  • ‘Un verano en Caliyork’ – Junior Zamora
  • ‘La tierra del olvido 30 años (Remastered & Expanded)’ – Carlos Vives
  • ‘Uno más uno’ – Maca y Gero

8. Mejor artista urbano

  • J Balvin
  • Maluma
  • Kapo
  • Hamilton
  • Nanpa Básico
  • Ryan Castro - GANADOR
  • Beéle
  • Feid
  • Kris R
  • Blessd

9. Mejor canción urbana

  • ‘Guayabo’ – Alkilados, Luister La Voz, Tuny D
  • ‘Ghosteo’ – Lalo Ebratt
  • ‘Ojalá’ – Ryan Castro
  • ‘Solcito’ – Miguel Bueno, Juan Duque
  • ‘Se lo juro mor’ – Feid
  • ‘Rio’ – J Balvin - GANADOR
  • ‘Quiero +’ – Greeicy
  • ‘Muévelo’ – Kali Uchis
  • ‘Muñeca de urba’ – Kris R, Dei V
  • ‘Guaia’ – Reykon

10. Mejor colaboración urbana

  • ‘Verano rosa’ – Karol G, Feid - GANADORES
  • ‘La plena’ – W sound, Beéle, Ovy on the drums
  • ‘Como Oreo’ – Blessd, Fuerza regida, Ovy the drums
  • ‘Yogurcito remix’ – Blessd, Anuel AA, Kris R, Luar la LA, ROA, Yan Block
  • ‘Costeñita’ – Dekko, Aria Vega
  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo
  • ‘Parte y Choque’ – Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack
  • ‘Menos el cora’ – Ryan Castro, Manuel Turizo
  • ‘Yo y tú’ – Ovy on the drums, Quevedo, Beéle
  • ‘Amista’ – Blessd, Ovy on the drums
  • ‘Un polvito +’ – Maluma, Maisak

11. Mejor artista afrobeat

  • Kapo
  • Jossman
  • Yera
  • Juan Duque
  • Junior Zamora
  • Beéle - GANADOR
  • Aria Vega
  • Altafulla
  • Hamilton
  • Zaider

12. Mejor canción afrobeat

  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo - GANADOR
  • ‘Mi Refe’ – Beéle
  • ‘Agua e Panela’ – Aria Vega
  • ‘Top Diesel’ – Beéle
  • ‘Mi Reina’ – Hamilton, Nanpa Básico
  • ‘No tiene Sentido’ – Beéle
  • ‘Un Afrito’ – Juan Duque
  • ‘Si te pillara’ – Beéle
  • ‘Sagitario’ – Junior Zamora
  • ‘Korasong’ – Kapo
  • ‘Volver a verte’ – Goyo, Zaider
  • ‘Flaka’ – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider
  • ‘Solcito’ – Miguel Bueno, Juan Duque

13. Mejor artista pop femenina

  • Laura Maré
  • Antonia Jones
  • Susana Cala
  • Laura Pérez
  • Greeicy
  • Ela Taubert - GANADORA
  • Annasofía
  • Sofia Castro
  • Juliana
  • Natalia Natalia

14. Mejor artista pop masculino

  • Duplat
  • Santiago Cruz
  • Camilo
  • Andrey Serrano
  • Alejandro Santamaria
  • Sebastián Yatra
  • Andrés Cepeda - GANADOR
  • Manuel Medrano
  • Manú
  • Manuel Lizarazo

15. Mejor dúo o grupo pop

  • Morat
  • Alkilados
  • Opa!
  • Monsieur Periné
  • Oh’laville
  • Timo - GANADOR
  • Cali y el Dandee
  • Piso 21
  • Maca y Gero
  • Las Villa

16. Mejor canción pop

  • ‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra
  • ‘No supiste cuidarnos’ – Ela Taubert, Jay Wheeler
  • ‘Humo’ – Annasofía
  • ‘Vino Rosé’ – Timo
  • ‘Dos veces’ – Natalia Natalia
  • ‘Aviones de papel’ – Susana Cala, Josue Alaniz
  • ‘Ojalá’ – Laura Maré
  • ‘Bonita’ – Manuel Lizarazo
  • ‘Empezar de Cero’ – Manú
  • ‘Primera Vez’ – Opa!, Juliana - GANADORA

17. Mejor artista popular

  • Pasabordo
  • Arelys Henao
  • Luis Alfonso
  • Paola Jara
  • Francy
  • Yeison Jiménez
  • Nico Hernández
  • Alzáte
  • Pipe Bueno
  • Jessi Uribe
  • Jhonny Rivera

18. Mejor canción popular

  • ‘Mi Fortuna’ – Ryan Castro, Sog
  • ‘Me enamoré’ – Nico Hernández, Juan Duque
  • ‘GPS#2 Guayabi’ – Georgy Parra, Jhon Alex Castaño
  • ‘Se acabó’ – Yeison Jiménez
  • ‘Destino Final’ – Yeison Jiménez, Luis Alfonso - GANADORES
  • ‘Entre tres’ – Arelys Henao, Paola Jara, Francy
  • ‘La Fórmula’ – Luis Alfonso
  • ‘El Agropecuario’ – Joaquín Guiller
  • ‘Mamá’ – Las Posadas
  • ‘Calmando penas’ – Luis Alberto Posada

19. Mejor artista vallenato

  • Orlando Liñan
  • Los chiches vallenatos
  • Churo Díaz
  • Elder Dayán Díaz
  • Silvestre Dangond - GANADOR
  • Jorge Celedón
  • Karen Lizarazo
  • Ana del Castillo
  • Mono Zabaleta
  • Rafa Pérez
  • La Banda del 5

20. Mejor canción vallenata

  • ‘Cosas Sencillas’ – Silvestre Dangond, Carín León - GANADORES
  • ‘Me espera algo mejor’ – Jorge Celedón, Victor Nain Jr.
  • ‘El chacho de tus pretendientes’ – Mono Zabaleta, Daniel Maestre
  • ‘Dos monedas’ – Los chiches vallenatos
  • ‘El payaso fui yo’ – Martin Elías Jr. Santiago Oñate
  • ‘A tu ladito’ – Rafa Pérez
  • ‘El Cora me duele’ – Karen Lizarazo y Luis Alfonso
  • ‘El Heredero’ – Samuel Morales, Juank Ricardo
  • ‘Modo traga’ – La Banda del 5, Iván Villazón
  • ‘Legado de ayer’ – Fabián Ojeda

21. Mejor artista tropical

  • La 33
  • Fonseca - GANADOR
  • Carlos Vives
  • Elvis Magno
  • Alquimia la sonora del XXI
  • Mauro Castillo
  • Willy García
  • Mike Bahía
  • Nacho Acero
  • Grupo Galé
  • Grupo Niche
  • Anddy Caicedo

22. Mejor canción tropical

  • ‘Todo bien contigo’ – Willy García
  • ‘Cachondea’ – Nacho Acero
  • ‘Entrega’ – Grupo Niche
  • ‘Enamorarte mil veces’ – Fonseca, Manuel Medrano - GANADORES
  • ‘Ponte en ritmo’ – Eduardo Luis
  • ‘Amor real’ – Anddy Caicedo
  • ‘Mala costumbre’ – Guayacán Orquesta
  • ‘Incomprendido’ – La 33
  • ‘La tierra del olvido (versión salsa)’ – Carlos Vives, Grupo Niche
  • ‘Alegría y amor’ – Los 50 de Joselito

23. Mejor artista folclor

  • Herencia de Timbiqui
  • Puerto Candelaria
  • Cholo Valderrama
  • Katie James
  • Los Cumbia Stars
  • Las Áñez
  • Keke Minowa
  • Verito Asprilla
  • Nidia Góngora
  • Heredero - GANADOR

24. Mejor canción folclor

  • ‘Cosita’ – Heredero
  • ‘Alma vieja’ – Las Áñez
  • ‘Caferxxo’ – Feid, Nidia Góngora
  • ‘Baila kolombia’ – Los Cumbia Stars, La Delio Valdez, Yeison Landero
  • ‘Apostando X ti’ – Herencia de Timbiqui
  • ‘Nadie se muere’ – Los Corraleros de Majagual
  • ‘Me gusta la gente primo’ – Cholo Valderrama
  • ‘500’ – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rashid Zawady
  • ‘La Candela’ – Adriana Lucía
  • ‘Toda una vida’ – Katie James, Maria Cristina Plata
  • ‘Etérea y Terrenal’ – María Mulata

25. Mejor artista alternativo/rock/indie

  • Superlitio
  • Antopiko3
  • Elsa y Elmar
  • Bomba Estéreo
  • Aterciopelados
  • Diamante Eléctrico
  • Los Cocoa
  • Esteman
  • Duplat - GANADOR
  • Nasa Histoires
  • Juan Pablo Vega
  • Ryan Cox
  • The Mills
  • Don Tetto

26. Mejor canción alternativa/rock/indie

  • ‘El acuerdo’ – Esteman, Daniela Spalla - GANADORES
  • ‘Chicas VIP’ – Duplat
  • ‘Sólo tu y yo’ – Don Tetto
  • ‘Loco de corazón’ – Superlitio
  • ‘El truco’ – Diamante Eléctrico
  • ‘Me pasa (piscis)’ – Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • ‘Bby please’ – Kei Linch
  • ‘Bengala’ – Alvarezmejia
  • ‘Cardio’ – Junior Zamora
  • ‘Punto y aparte’ – Farid Abauat
  • ‘Lero lero’ – Antopiko3
  • ‘Qué sigue?’ – More, Husa

27. Mejor artista/DJ/productor dance electrónico

  • Husa
  • Ácido Pantera
  • Victor Cárdenas
  • Antonella Ravagli
  • Melov
  • Sebaxxss - GANADOR
  • Marco Acevedo
  • Cero39
  • Ela Minus
  • Moska

28. Mejor canción dance/electrónica

  • ‘Las pequeñas cosas’ – Cero39, Mula
  • ‘La Caderona’ – Natalia Paris, Cabas
  • ‘Pelinegra’ – Ryan Castro, Major Lazer
  • ‘Demo’ – Manú
  • ‘Kai’ – Moska
  • ‘Pájaro cantor’ – Ácido Pantera
  • ‘Aguaráchate’ – Monsieur Periné - GANADORA
  • ‘Tambor’ – Victor Cárdenas, Tomclaps, Konig Pry
  • ‘De frente’ – Antonella Ravagli

29. Mejor video Nuestra Tierra

  • ‘Se lo juro mor’ – Feid
  • ‘Quiero +’ – Greeicy
  • ‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra
  • ‘No supiste cuidarnos’ – Ela Taubert, Jay Wheeler
  • ‘Me pasa (Piscis)’ – Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • ‘Dando instrucciones’ – Jessi Uribe, Jean Carlos Centeno
  • ‘Cosita’ – Heredero
  • ‘De frente’ – Antonella Ravagli
  • ‘Flaka’ – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider
  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta - GANADOR

30. Mejor concierto Nuestra Tierra

  • J Balvin – ‘Ciudad Primavera’ (Medellín) - GANADOR
  • Beéle – 8 shows en el Movistar Arena (Bogotá)
  • Ryan Castro – ‘Sendé World Tour’, Medplus (Bogotá)
  • Yeison Jiménez – ‘Mi Promesa’ - Estadio El Campín (Bogotá)
  • Juliana – ‘Bienvenidos a la pista’, Movistar Arena (Bogotá)
  • Maluma – ‘Medellín en el mapa’, Atanasio Girardot (Medellín)
  • Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella – ‘El Último Baile’, Estadio El Campín
  • Fonseca – ‘Tropicalia’, 3 Movistar Arena (Bogotá)

31. Mujer raíz de Nuestra Tierra

  • Adriana Lucía
  • Vale Garzón
  • Fanny Lu
  • Martina la Peligrosa
  • Juliana
  • Li Saumet
  • Arelys Henao - GANADORA

32. Mejor canción viral de Nuestra Tierra

  • ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • ‘Ba Ba Bad remix’ – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
  • ‘La Plena’ – W Sound, Beéle, Ovy on the drums
  • ‘Agua e Panela (cule nota)’ – Aria Vega
  • ‘Dónde’ – Kapo, Ryan Castro
  • ‘Mi Refe’ – Beéle
  • ‘Si te pillara’ – Beéle

33. Mejor fandom Nuestra Tierra

  • Jimenistas de corazón – Yeison Jiménez - GANADORES
  • Morat Colombia FC – Morat
  • Silvestristas de corazón – Silvestre Dangond
  • Zaideristas – Zaider
  • Cf Shakira Barranquilla – Shakira
  • Magcombo – Maca y Gero
  • Duplatanos – Duplat
  • Cepedistas – Andrés Cepeda
  • Pipolcita – Juliana
  • Las Kabras – Kris R
  • La Ferxxo Crew – Feid

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