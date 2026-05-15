Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra celebró en Colombia la entrega de 33 distinciones a músicos, productores y agrupaciones que marcaron el último año en la industria musical, mediante una gala con presentaciones en vivo, reconocimientos y homenajes.
Entre los momentos destacados de la ceremonia, la organización otorgó menciones especiales a Juanes y Nicky Jam, figuras que recibieron honores junto a artistas nacionales e internacionales invitados tanto a la gala como a la alfombra roja.
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El programa abarcó categorías como música urbana, pop, tropical, vallenata, alternativa, electrónica y folclor, además de reconocimientos en áreas como conciertos, videos y fanáticos. Los organizadores destinaron espacios para resaltar la carrera de intérpretes consolidados y el avance de propuestas emergentes en la música colombiana.
La lista completa de ganadores incluyó a los principales exponentes que se destacaron en distintas áreas, bajo la evaluación realizada por los Premios Nuestra Tierra 2026 en su edición más reciente.
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A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Nuestra Tierra 2026
1. Mejor artista global
- Ryan Castro
- Karol G
- Shakira - GANADORA
- Maluma
- J Balvin
- Kapo
- Beéle
2. Mejor canción global
- ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- ‘Ba Ba Bad remix’ – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
- ‘Papasito’ – Karol G - GANADORA
- ‘La plena’ – W sound, Beéle, Ovy on the drums
- ‘No tiene sentido’ – Beéle
3. Mejor artista Nuestra Tierra del año
- Ela Taubert
- Carlos Vives
- Kapo
- Silvestre Dangond
- Manuel Turizo
- Blessd
- Andrés Cepeda
- Juliana
- Yeison Jiménez
- Bomba Estéreo
4. Mejor canción/composición Nuestra Tierra del año
- ‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra
- ‘Dulce y amarga’ – Duplat y Andrés Cepeda
- ‘Aprendí’ – Nanpa Básico
- ‘Me toca a mí’ – Morat y Camilo
- ‘Si te pillara’ – Beéle
- ‘Volver’ – Piso 21, Marc Anthony, Beéle
- ‘Rio’ – J Balvin
- ‘Enamorarte mil veces’ – Fonseca, Manuel Medrano
- ‘Bronceador’ – Maluma
- ‘500’ – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rasid Zawady
5. Mejor artista revelación
- Sebaxxss
- Brokix
- Jhay P
- Manuel Lizarazo
- Kris R
- Aria Vega
- Maria Fuell
- Martin Elias Jr.
- Emilio Cabra
- Hamilton
6. Mejor productor del año
- Duplat
- Juan Pablo Vega - GANADOR
- The Prodigiez
- Juan Fonseca ‘El jefe’
- Keityn
- Sebastián Avilés
- Gangsta
- Sog
- Prodmonja
- Los Money Makers
- Georgy Parra Salvaje
- Ovy on the drums
7. Mejor álbum del año
- ‘Sendé’ – Ryan Castro
- ‘Preguntas a las 11:11’ – Ela Taubert
- ‘Ya es mañana’ – Morat - GANADORES
- ‘Milagro’ – Sebastián Yatra
- ‘Bogotá’ – Andrés Cepeda
- ‘Dulce y amarga’ – Duplat
- ‘La Pista’ – Juliana
- ‘Borondo’ – Beéle
- ‘El Último Baile’ – Silvestre Dangond
- ‘Un verano en Caliyork’ – Junior Zamora
- ‘La tierra del olvido 30 años (Remastered & Expanded)’ – Carlos Vives
- ‘Uno más uno’ – Maca y Gero
8. Mejor artista urbano
- J Balvin
- Maluma
- Kapo
- Hamilton
- Nanpa Básico
- Ryan Castro - GANADOR
- Beéle
- Feid
- Kris R
- Blessd
9. Mejor canción urbana
- ‘Guayabo’ – Alkilados, Luister La Voz, Tuny D
- ‘Ghosteo’ – Lalo Ebratt
- ‘Ojalá’ – Ryan Castro
- ‘Solcito’ – Miguel Bueno, Juan Duque
- ‘Se lo juro mor’ – Feid
- ‘Rio’ – J Balvin - GANADOR
- ‘Quiero +’ – Greeicy
- ‘Muévelo’ – Kali Uchis
- ‘Muñeca de urba’ – Kris R, Dei V
- ‘Guaia’ – Reykon
10. Mejor colaboración urbana
- ‘Verano rosa’ – Karol G, Feid - GANADORES
- ‘La plena’ – W sound, Beéle, Ovy on the drums
- ‘Como Oreo’ – Blessd, Fuerza regida, Ovy the drums
- ‘Yogurcito remix’ – Blessd, Anuel AA, Kris R, Luar la LA, ROA, Yan Block
- ‘Costeñita’ – Dekko, Aria Vega
- ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo
- ‘Parte y Choque’ – Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack
- ‘Menos el cora’ – Ryan Castro, Manuel Turizo
- ‘Yo y tú’ – Ovy on the drums, Quevedo, Beéle
- ‘Amista’ – Blessd, Ovy on the drums
- ‘Un polvito +’ – Maluma, Maisak
11. Mejor artista afrobeat
- Kapo
- Jossman
- Yera
- Juan Duque
- Junior Zamora
- Beéle - GANADOR
- Aria Vega
- Altafulla
- Hamilton
- Zaider
12. Mejor canción afrobeat
- ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo - GANADOR
- ‘Mi Refe’ – Beéle
- ‘Agua e Panela’ – Aria Vega
- ‘Top Diesel’ – Beéle
- ‘Mi Reina’ – Hamilton, Nanpa Básico
- ‘No tiene Sentido’ – Beéle
- ‘Un Afrito’ – Juan Duque
- ‘Si te pillara’ – Beéle
- ‘Sagitario’ – Junior Zamora
- ‘Korasong’ – Kapo
- ‘Volver a verte’ – Goyo, Zaider
- ‘Flaka’ – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider
- ‘Solcito’ – Miguel Bueno, Juan Duque
13. Mejor artista pop femenina
- Laura Maré
- Antonia Jones
- Susana Cala
- Laura Pérez
- Greeicy
- Ela Taubert - GANADORA
- Annasofía
- Sofia Castro
- Juliana
- Natalia Natalia
14. Mejor artista pop masculino
- Duplat
- Santiago Cruz
- Camilo
- Andrey Serrano
- Alejandro Santamaria
- Sebastián Yatra
- Andrés Cepeda - GANADOR
- Manuel Medrano
- Manú
- Manuel Lizarazo
15. Mejor dúo o grupo pop
- Morat
- Alkilados
- Opa!
- Monsieur Periné
- Oh’laville
- Timo - GANADOR
- Cali y el Dandee
- Piso 21
- Maca y Gero
- Las Villa
16. Mejor canción pop
- ‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra
- ‘No supiste cuidarnos’ – Ela Taubert, Jay Wheeler
- ‘Humo’ – Annasofía
- ‘Vino Rosé’ – Timo
- ‘Dos veces’ – Natalia Natalia
- ‘Aviones de papel’ – Susana Cala, Josue Alaniz
- ‘Ojalá’ – Laura Maré
- ‘Bonita’ – Manuel Lizarazo
- ‘Empezar de Cero’ – Manú
- ‘Primera Vez’ – Opa!, Juliana - GANADORA
17. Mejor artista popular
- Pasabordo
- Arelys Henao
- Luis Alfonso
- Paola Jara
- Francy
- Yeison Jiménez
- Nico Hernández
- Alzáte
- Pipe Bueno
- Jessi Uribe
- Jhonny Rivera
18. Mejor canción popular
- ‘Mi Fortuna’ – Ryan Castro, Sog
- ‘Me enamoré’ – Nico Hernández, Juan Duque
- ‘GPS#2 Guayabi’ – Georgy Parra, Jhon Alex Castaño
- ‘Se acabó’ – Yeison Jiménez
- ‘Destino Final’ – Yeison Jiménez, Luis Alfonso - GANADORES
- ‘Entre tres’ – Arelys Henao, Paola Jara, Francy
- ‘La Fórmula’ – Luis Alfonso
- ‘El Agropecuario’ – Joaquín Guiller
- ‘Mamá’ – Las Posadas
- ‘Calmando penas’ – Luis Alberto Posada
19. Mejor artista vallenato
- Orlando Liñan
- Los chiches vallenatos
- Churo Díaz
- Elder Dayán Díaz
- Silvestre Dangond - GANADOR
- Jorge Celedón
- Karen Lizarazo
- Ana del Castillo
- Mono Zabaleta
- Rafa Pérez
- La Banda del 5
20. Mejor canción vallenata
- ‘Cosas Sencillas’ – Silvestre Dangond, Carín León - GANADORES
- ‘Me espera algo mejor’ – Jorge Celedón, Victor Nain Jr.
- ‘El chacho de tus pretendientes’ – Mono Zabaleta, Daniel Maestre
- ‘Dos monedas’ – Los chiches vallenatos
- ‘El payaso fui yo’ – Martin Elías Jr. Santiago Oñate
- ‘A tu ladito’ – Rafa Pérez
- ‘El Cora me duele’ – Karen Lizarazo y Luis Alfonso
- ‘El Heredero’ – Samuel Morales, Juank Ricardo
- ‘Modo traga’ – La Banda del 5, Iván Villazón
- ‘Legado de ayer’ – Fabián Ojeda
21. Mejor artista tropical
- La 33
- Fonseca - GANADOR
- Carlos Vives
- Elvis Magno
- Alquimia la sonora del XXI
- Mauro Castillo
- Willy García
- Mike Bahía
- Nacho Acero
- Grupo Galé
- Grupo Niche
- Anddy Caicedo
22. Mejor canción tropical
- ‘Todo bien contigo’ – Willy García
- ‘Cachondea’ – Nacho Acero
- ‘Entrega’ – Grupo Niche
- ‘Enamorarte mil veces’ – Fonseca, Manuel Medrano - GANADORES
- ‘Ponte en ritmo’ – Eduardo Luis
- ‘Amor real’ – Anddy Caicedo
- ‘Mala costumbre’ – Guayacán Orquesta
- ‘Incomprendido’ – La 33
- ‘La tierra del olvido (versión salsa)’ – Carlos Vives, Grupo Niche
- ‘Alegría y amor’ – Los 50 de Joselito
23. Mejor artista folclor
- Herencia de Timbiqui
- Puerto Candelaria
- Cholo Valderrama
- Katie James
- Los Cumbia Stars
- Las Áñez
- Keke Minowa
- Verito Asprilla
- Nidia Góngora
- Heredero - GANADOR
24. Mejor canción folclor
- ‘Cosita’ – Heredero
- ‘Alma vieja’ – Las Áñez
- ‘Caferxxo’ – Feid, Nidia Góngora
- ‘Baila kolombia’ – Los Cumbia Stars, La Delio Valdez, Yeison Landero
- ‘Apostando X ti’ – Herencia de Timbiqui
- ‘Nadie se muere’ – Los Corraleros de Majagual
- ‘Me gusta la gente primo’ – Cholo Valderrama
- ‘500’ – Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera, Rashid Zawady
- ‘La Candela’ – Adriana Lucía
- ‘Toda una vida’ – Katie James, Maria Cristina Plata
- ‘Etérea y Terrenal’ – María Mulata
25. Mejor artista alternativo/rock/indie
- Superlitio
- Antopiko3
- Elsa y Elmar
- Bomba Estéreo
- Aterciopelados
- Diamante Eléctrico
- Los Cocoa
- Esteman
- Duplat - GANADOR
- Nasa Histoires
- Juan Pablo Vega
- Ryan Cox
- The Mills
- Don Tetto
26. Mejor canción alternativa/rock/indie
- ‘El acuerdo’ – Esteman, Daniela Spalla - GANADORES
- ‘Chicas VIP’ – Duplat
- ‘Sólo tu y yo’ – Don Tetto
- ‘Loco de corazón’ – Superlitio
- ‘El truco’ – Diamante Eléctrico
- ‘Me pasa (piscis)’ – Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- ‘Bby please’ – Kei Linch
- ‘Bengala’ – Alvarezmejia
- ‘Cardio’ – Junior Zamora
- ‘Punto y aparte’ – Farid Abauat
- ‘Lero lero’ – Antopiko3
- ‘Qué sigue?’ – More, Husa
27. Mejor artista/DJ/productor dance electrónico
- Husa
- Ácido Pantera
- Victor Cárdenas
- Antonella Ravagli
- Melov
- Sebaxxss - GANADOR
- Marco Acevedo
- Cero39
- Ela Minus
- Moska
28. Mejor canción dance/electrónica
- ‘Las pequeñas cosas’ – Cero39, Mula
- ‘La Caderona’ – Natalia Paris, Cabas
- ‘Pelinegra’ – Ryan Castro, Major Lazer
- ‘Demo’ – Manú
- ‘Kai’ – Moska
- ‘Pájaro cantor’ – Ácido Pantera
- ‘Aguaráchate’ – Monsieur Periné - GANADORA
- ‘Tambor’ – Victor Cárdenas, Tomclaps, Konig Pry
- ‘De frente’ – Antonella Ravagli
29. Mejor video Nuestra Tierra
- ‘Se lo juro mor’ – Feid
- ‘Quiero +’ – Greeicy
- ‘La Pelirroja’ – Sebastián Yatra
- ‘No supiste cuidarnos’ – Ela Taubert, Jay Wheeler
- ‘Me pasa (Piscis)’ – Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- ‘Dando instrucciones’ – Jessi Uribe, Jean Carlos Centeno
- ‘Cosita’ – Heredero
- ‘De frente’ – Antonella Ravagli
- ‘Flaka’ – The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton, Zaider
- ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta - GANADOR
30. Mejor concierto Nuestra Tierra
- J Balvin – ‘Ciudad Primavera’ (Medellín) - GANADOR
- Beéle – 8 shows en el Movistar Arena (Bogotá)
- Ryan Castro – ‘Sendé World Tour’, Medplus (Bogotá)
- Yeison Jiménez – ‘Mi Promesa’ - Estadio El Campín (Bogotá)
- Juliana – ‘Bienvenidos a la pista’, Movistar Arena (Bogotá)
- Maluma – ‘Medellín en el mapa’, Atanasio Girardot (Medellín)
- Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella – ‘El Último Baile’, Estadio El Campín
- Fonseca – ‘Tropicalia’, 3 Movistar Arena (Bogotá)
31. Mujer raíz de Nuestra Tierra
- Adriana Lucía
- Vale Garzón
- Fanny Lu
- Martina la Peligrosa
- Juliana
- Li Saumet
- Arelys Henao - GANADORA
32. Mejor canción viral de Nuestra Tierra
- ‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- ‘Ba Ba Bad remix’ – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
- ‘La Plena’ – W Sound, Beéle, Ovy on the drums
- ‘Agua e Panela (cule nota)’ – Aria Vega
- ‘Dónde’ – Kapo, Ryan Castro
- ‘Mi Refe’ – Beéle
- ‘Si te pillara’ – Beéle
33. Mejor fandom Nuestra Tierra
- Jimenistas de corazón – Yeison Jiménez - GANADORES
- Morat Colombia FC – Morat
- Silvestristas de corazón – Silvestre Dangond
- Zaideristas – Zaider
- Cf Shakira Barranquilla – Shakira
- Magcombo – Maca y Gero
- Duplatanos – Duplat
- Cepedistas – Andrés Cepeda
- Pipolcita – Juliana
- Las Kabras – Kris R
- La Ferxxo Crew – Feid
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