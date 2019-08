— En algún momento del libro, en alguno de los artículos, a propósito de la novela histórica hacés una diferenciación, ya que la incluís dentro de un género editorial, no de un género literario. Me gustaría preguntarte si podés aclarar esa distinción.

— Bueno, la distinción tiene que ver con que la novela histórica en el siglo XIX fue un género, como el drama romántico o como fue la poesía decadente. Balzac hizo novela histórica, algunos de los realistas, naturalistas, hicieron novela histórica. Es decir que estaba dentro de las posibilidades de escribir un género que todos los escritores reconocían. No digamos en la literatura inglesa, Walter Scott. Sarmiento se inició, según cuenta Sarmiento que era muy mentiroso, se inició leyendo Walter Scott en inglés: en inglés, ahí está la mentira. O sea que la novela histórica era un género. Ese género después de Proust y después de Kafka desapreció o entró a ser parte de un mundo muy poco visible y quizás muy poco interesante. Y, de repente, yo diría alrededor de los 80, vuelve a surgir la novela histórica. Por eso yo lo llamo género editorial, porque no es algo que vos veas que sale del corazón mismo de la literatura y de los escritores sino de un movimiento editorial que encuentra en gente como Florencia Bonelli, con todo respeto que me merece la gente que la hace pero bueno, no es la literatura que uno lee, que encuentra los escritores y sobre todo las escritoras que pueden escribir ese tipo de novela histórica.

La primera que escribió me parece a mí en la Argentina ese tipo de novela histórica fue María Esther de Miguel, respondiendo a una necesidad más bien de ella, a una necesidad literaria de ella. Una escritora de Entre Ríos, que había encontrado en su provincia algunos temas que le parecía que la literatura nacional o argentina o porteña no había tomado y ella lanza los primeros textos. Pero después viene una serie de escritores y hoy uno podría decir que las editoriales configuran el género. Como si hoy las editoriales notan que se vende mucha poesía de amor y empezaran a encargar poesía de amor para que se regale a los niños y niñas que cumplen 15 años esta noche. Es decir las editoriales pueden, están en condiciones de configurar un género. Entonces yo creo que hoy es más bien un género de las editoriales que un género de los escritores aunque eventualmente un escritor escriba una novela que puede ser histórica pero que no responde, no es parecida a las de Florencia Bonelli.