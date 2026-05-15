Gobierno de Honduras reduce subsidio eléctrico y más de 600 mil abonados volverán a pagar energía

Las autoridades aseguran que el beneficio continuará únicamente para familias en extrema pobreza. (FOTO: La Prensa)

El Gobierno de Honduras comenzó a aplicar oficialmente la nueva focalización del subsidio eléctrico correspondiente a las facturas de mayo, una medida que reducirá drásticamente la cantidad de hogares beneficiados y que provocará que más de 600 mil abonados vuelvan a pagar el valor total de la energía eléctrica.

El cambio fue oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 12-2026, publicado recientemente en La Gaceta, y establece que únicamente unos 324,638 hogares conservarán el beneficio por encontrarse en condición de extrema pobreza.

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Hasta antes de la nueva disposición, el subsidio eléctrico beneficiaba mensualmente a cerca de 900 mil usuarios residenciales en todo el país.

Con la nueva focalización, más de 600 mil familias quedarán fuera del programa y comenzarán a recibir nuevamente facturas con cobro completo de energía en los próximos días.

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Según la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mantener el subsidio para los hogares focalizados representará un costo superior a los 217 millones de lempiras durante mayo y junio.

El esquema de financiamiento continuará bajo un sistema mixto en el que el 60 % del subsidio será cubierto por el Estado a través de la Secretaría de Finanzas y el 40 % restante mediante subsidio cruzado aplicado a consumidores de mayor consumo energético.

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Las autoridades explicaron que el beneficio estará vigente únicamente hasta el próximo 30 de junio, mientras continúan los procesos de revisión y depuración de usuarios.

El gerente de distribución de la ENEE, Rolando Castillo, afirmó que la selección de beneficiarios fue realizada mediante estudios técnicos y socioeconómicos desarrollados junto con la Secretaría de Energía y otras instituciones públicas.

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“La selección de los beneficiarios se realizó mediante estudios técnicos y socioeconómicos”, indicó el funcionario.

La ENEE reducirá de casi 900 mil a poco más de 324 mil los hogares beneficiados con subsidio energético. (FOTO: La Tribuna)

Según explicó Castillo, el proceso evaluó factores como el tipo de vivienda, ubicación geográfica, condiciones económicas y niveles de consumo eléctrico para determinar qué usuarios continuarían recibiendo la ayuda estatal.

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La medida surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera del subsidio eléctrico y luego de que informes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) detectaran irregularidades en la asignación del beneficio.

Entre las inconsistencias señaladas figuraban usuarios con dos y hasta tres contadores recibiendo subsidio, además de abonados con consumos superiores a los límites establecidos y sectores no residenciales incluidos dentro del programa.

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El informe correspondiente al tercer trimestre de 2025 también identificó casos de clientes industriales, comerciales, gubernamentales y municipales beneficiados irregularmente con subsidios destinados originalmente a familias vulnerables.

Ante esta situación, sectores empresariales, representantes de mipymes e incluso dirigentes sindicales de la propia ENEE solicitaron revisar y depurar el mecanismo de subsidio eléctrico.

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El experto en energía Samuel Rodríguez sostuvo que el subsidio debe enfocarse únicamente en hogares realmente vulnerables y advirtió que el país no puede sostener un esquema masivo de gratuidad energética mientras persisten graves problemas financieros dentro de la estatal.

“No se puede regalar energía eléctrica a costa de otros consumidores”, expresó el especialista.

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Informes de la CREE detectaron irregularidades en la entrega del subsidio eléctrico durante años anteriores. (FOTO:El Heraldo)

Rodríguez recordó además que cerca del 15 % de la población hondureña todavía no tiene acceso al servicio eléctrico y señaló que la ENEE mantiene pérdidas cercanas al 40 %, situación que continúa afectando las finanzas de la empresa pública.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, Miguel Aguilar, reconoció que durante años personas fuera de los niveles de pobreza recibieron el subsidio sin cumplir realmente los criterios de vulnerabilidad.

Mientras tanto, la estatal eléctrica anunció que habilitará un mecanismo de revisión para usuarios que consideren haber sido excluidos injustamente del beneficio.

La medida será evaluada técnicamente por la ENEE y la Secretaría de Energía, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas y el patrón de consumo de cada solicitante.