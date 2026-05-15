Honduras

Gobierno de Honduras reduce subsidio eléctrico y más de 600 mil abonados volverán a pagar energía

El Gobierno comenzó a aplicar oficialmente la nueva focalización del subsidio eléctrico, medida que reducirá de casi 900 mil a poco más de 324 mil los hogares beneficiados, dejando fuera del programa a más de 600 mil abonados que volverán a pagar el costo total de la energía eléctrica

Guardar
Google icon
Las autoridades aseguran que el beneficio continuará únicamente para familias en extrema pobreza. (FOTO: La Prensa)
Las autoridades aseguran que el beneficio continuará únicamente para familias en extrema pobreza. (FOTO: La Prensa)

El Gobierno de Honduras comenzó a aplicar oficialmente la nueva focalización del subsidio eléctrico correspondiente a las facturas de mayo, una medida que reducirá drásticamente la cantidad de hogares beneficiados y que provocará que más de 600 mil abonados vuelvan a pagar el valor total de la energía eléctrica.

El cambio fue oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 12-2026, publicado recientemente en La Gaceta, y establece que únicamente unos 324,638 hogares conservarán el beneficio por encontrarse en condición de extrema pobreza.

PUBLICIDAD

Hasta antes de la nueva disposición, el subsidio eléctrico beneficiaba mensualmente a cerca de 900 mil usuarios residenciales en todo el país.

Con la nueva focalización, más de 600 mil familias quedarán fuera del programa y comenzarán a recibir nuevamente facturas con cobro completo de energía en los próximos días.

PUBLICIDAD

Según la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mantener el subsidio para los hogares focalizados representará un costo superior a los 217 millones de lempiras durante mayo y junio.

El esquema de financiamiento continuará bajo un sistema mixto en el que el 60 % del subsidio será cubierto por el Estado a través de la Secretaría de Finanzas y el 40 % restante mediante subsidio cruzado aplicado a consumidores de mayor consumo energético.

Las autoridades explicaron que el beneficio estará vigente únicamente hasta el próximo 30 de junio, mientras continúan los procesos de revisión y depuración de usuarios.

El gerente de distribución de la ENEE, Rolando Castillo, afirmó que la selección de beneficiarios fue realizada mediante estudios técnicos y socioeconómicos desarrollados junto con la Secretaría de Energía y otras instituciones públicas.

“La selección de los beneficiarios se realizó mediante estudios técnicos y socioeconómicos”, indicó el funcionario.

La ENEE reducirá de casi 900 mil a poco más de 324 mil los hogares beneficiados con subsidio energético. (FOTO: La Tribuna)
La ENEE reducirá de casi 900 mil a poco más de 324 mil los hogares beneficiados con subsidio energético. (FOTO: La Tribuna)

Según explicó Castillo, el proceso evaluó factores como el tipo de vivienda, ubicación geográfica, condiciones económicas y niveles de consumo eléctrico para determinar qué usuarios continuarían recibiendo la ayuda estatal.

La medida surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera del subsidio eléctrico y luego de que informes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) detectaran irregularidades en la asignación del beneficio.

Entre las inconsistencias señaladas figuraban usuarios con dos y hasta tres contadores recibiendo subsidio, además de abonados con consumos superiores a los límites establecidos y sectores no residenciales incluidos dentro del programa.

El informe correspondiente al tercer trimestre de 2025 también identificó casos de clientes industriales, comerciales, gubernamentales y municipales beneficiados irregularmente con subsidios destinados originalmente a familias vulnerables.

Ante esta situación, sectores empresariales, representantes de mipymes e incluso dirigentes sindicales de la propia ENEE solicitaron revisar y depurar el mecanismo de subsidio eléctrico.

El experto en energía Samuel Rodríguez sostuvo que el subsidio debe enfocarse únicamente en hogares realmente vulnerables y advirtió que el país no puede sostener un esquema masivo de gratuidad energética mientras persisten graves problemas financieros dentro de la estatal.

“No se puede regalar energía eléctrica a costa de otros consumidores”, expresó el especialista.

Informes de la CREE detectaron irregularidades en la entrega del subsidio eléctrico durante años anteriores. (FOTO:El Heraldo)
Informes de la CREE detectaron irregularidades en la entrega del subsidio eléctrico durante años anteriores. (FOTO:El Heraldo)

Rodríguez recordó además que cerca del 15 % de la población hondureña todavía no tiene acceso al servicio eléctrico y señaló que la ENEE mantiene pérdidas cercanas al 40 %, situación que continúa afectando las finanzas de la empresa pública.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, Miguel Aguilar, reconoció que durante años personas fuera de los niveles de pobreza recibieron el subsidio sin cumplir realmente los criterios de vulnerabilidad.

Mientras tanto, la estatal eléctrica anunció que habilitará un mecanismo de revisión para usuarios que consideren haber sido excluidos injustamente del beneficio.

La medida será evaluada técnicamente por la ENEE y la Secretaría de Energía, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas y el patrón de consumo de cada solicitante.

Temas Relacionados

Subsidio eléctricoENEEEnergía Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

El equipo oficial guatemalteco participa en una cita internacional convocada en Washington D. C., donde se presentan avances y se debaten medidas para reforzar la respuesta regional frente al delito y la atención a víctimas

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

Presidente Nasry Asfura fortalece vínculos diplomáticos con Israel en acto oficial en Tegucigalpa

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Israel durante la conmemoración del 78 aniversario de independencia del Estado israelí, en un acto celebrado en Tegucigalpa junto a autoridades hondureñas y representantes diplomáticos.

Presidente Nasry Asfura fortalece vínculos diplomáticos con Israel en acto oficial en Tegucigalpa

Asamblea Legislativa autoriza renovación gratuita de DUI para 404,085 salvadoreños

La renovación del documento se podrá realizar en cualquiera de los 23 duicentros, incluyendo 19 establecidos de manera permanente y 4 temporales en zonas estratégicas para los carné que expiren entre noviembre de 2026 y febrero de 2027

Asamblea Legislativa autoriza renovación gratuita de DUI para 404,085 salvadoreños

Honduras: FFAA oficializan ascensos militares tras aval del Congreso en medio de debate político

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio Ardón, defendió el proceso de promoción de oficiales superiores y generales

Honduras: FFAA oficializan ascensos militares tras aval del Congreso en medio de debate político

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias advirtió que este jueves persistirán las condiciones secas y cálidas en gran parte de Honduras, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42 grados centígrados en los departamentos de Valle y Choluteca.

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

TECNO

¿Cuándo cambiar de carril?: la nueva IA de Google para autos ahora te avisa en tiempo real

¿Cuándo cambiar de carril?: la nueva IA de Google para autos ahora te avisa en tiempo real

Esta es la verdadera función de los agujeros en los enchufes eléctricos

Cómo configurar el audio de una Smart TV para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

Así puedes desactivar la función Instants de Instagram para evitar enviar fotos por accidente

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

ENTRETENIMIENTO

Los creadores de ‘South Park’ utilizan la IA para rejuvenecer a los The Rolling Stones

Los creadores de ‘South Park’ utilizan la IA para rejuvenecer a los The Rolling Stones

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de la semana de Netflix en Corea del Sur

Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire

Hayden Panettiere detalla cómo trabajar desde niña en Hollywood marcó su vida: “El ‘no’ nunca fue una opción”

El álbum de Taylor Swift, “1989″, se vuelve parte de la historia sonora de Estados Unidos

MUNDO

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

Estados Unidos destruyó el 90% de la industria militar de Irán y redujo drásticamente su capacidad de ataque