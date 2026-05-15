El Salvador:  Asamblea Legislativa aprueba ley para fortalecer vigilancia sanitaria de alimentos de origen animal y vegetal

La normativa amplía las facultades del Ministerio de Agricultura y Ganadería para supervisar productos cárnicos, lácteos, avícolas, acuícolas y pesqueros, tanto nacionales como importados. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador﻿)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma a la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad de los Alimentos no Procesados de Origen Vegetal o Animal. Con 58 votos, el Congreso amplió las facultades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para reforzar los controles sanitarios y modernizar los procesos de certificación de productos cárnicos, lácteos, acuícolas y pesqueros.

Las enmiendas buscan dotar de mayor certeza jurídica a productores, importadores y exportadores sobre las atribuciones del Estado en materia de certificación sanitaria y supervisión de alimentos de origen animal y vegetal. La reforma establece de forma precisa las competencias del MAG en la vigilancia y certificación, adecuando la legislación a las demandas del comercio internacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el sitio web de la Asamblea, entre los cambios principales se encuentra una modificación al artículo 4 de la ley, que otorga al MAG la potestad de certificar los procesos de elaboración de productos avícolas, porcinos, bovinos, lácteos, mezclas de productos lácteos, miel de abeja, ovoproductos, acuícolas y pesqueros. Esta facultad se extiende tanto a establecimientos nacionales como extranjeros que participen en el procesamiento de estos productos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma clave destinada a fortalecer los controles sanitarios y la certificación en toda la cadena alimentaria. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador )

Otra modificación alcanzaría al artículo 79, que en la actualidad contempla una medida transitoria para alimentos cárnicos, acuícolas y pesqueros, con una duración de cinco años y validez hasta mayo de 2030, y que solo abarca un número reducido de productos

PUBLICIDAD

La reforma incorpora una sección específica denominada “Disposición relativa a alimentos cárnicos, productos lácteos y mezclas de productos lácteos, miel de abeja, ovoproductos, acuícolas y pesqueros”. Esta disposición obliga a adoptar medidas de equivalencia basadas en normativa internacional de mejores prácticas y en los acuerdos comerciales ratificados por El Salvador. El objetivo es homologar los procesos sanitarios nacionales con los estándares internacionales, facilitando así la comercialización y exportación de estos productos.

Reglamentación específica para productos lácteos

Los legisladores también introdujeron una disposición especial para los productos lácteos y sus mezclas, que deberán regirse por el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) 67.04.65:12 sobre el uso de términos lecheros. La mencionada normativa establece reglas técnicas para la denominación, composición y comercialización de productos derivados de la leche, lo que impactará en el etiquetado y presentación de los alimentos lácteos en el mercado salvadoreño y regional.

PUBLICIDAD

La ley define claramente las competencias del Ministerio de Agricultura en certificación, verificación, vigilancia y control sanitario de alimentos producidos o importados. Ganadería de El Salvador﻿)

El cumplimiento del RTCA 67.04.65:12 permitirá un etiquetado más transparente y reducirá posibles confusiones para el consumidor. La armonización con este reglamento representa un avance en materia de transparencia y protección al consumidor.

La aprobación de la reforma contó con el respaldo mayoritario del pleno. Legisladores de la comisión agropecuaria destacaron que el país requería una actualización legal para responder a los desafíos de los mercados internacionales y las exigencias en inocuidad alimentaria. Se considera que este paso fortalecerá la confianza en los productos salvadoreños y protegerá la salud de la población.

PUBLICIDAD

Las nuevas facultades otorgadas al MAG entrarán en vigor tras la publicación oficial del decreto. El sector productivo, tanto nacional como internacional, deberá adaptarse a los nuevos procedimientos de certificación y vigilancia.