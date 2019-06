La infancia es mucho más que un juego. Es el punto inicial en la vida de una persona, allí donde se tejen sus primeras inquietudes, sus primeros deseos, pero también donde choca de frente con un sistema de reglas que le son ajenas. En una entrevista, Julio Cortázar contaba esto: "Recuerdo bien cuando era niño, el sentimiento de escándalo que me producían cuando llegaban los grandes y decían: 'Bueno, se acabó el juego hay que ir a comer y a acostarse'. Me parecía una especie de atentado, de irrupción: no habíamos terminado de jugar el partido de fútbol y nos salían con esas cosas". Efectivamente, es un lugar conflictivo, por momentos injusto, pero sumamente creativo y lúdico. De repente, pareciera que la imaginación todo lo puede. Y eso, en la literatura, es clave.