—Así es. Ese abuelo tan querido, Rosario Favazzi, obrero ferroviario, militante político de izquierda, carpintero y labrador de la tierra, de origen campesino, nacido en un pueblito de Sicilia, inmigrante, y padrastro de mi padre, pero que fue para mí el verdadero abuelo paterno. Me regaló en su casa de Morón Viaje al centro de la tierra. Esa donación era un don, que vinculo a la capacidad de supervivencia en la vida material de mi abuelo, a su relación con el trabajo, al aspecto materialista no exento de conciencia social y de una conciencia de clase. Ese hombre estaba, en efecto, centrado, estaba en el centro de la tierra. Pero al regalarme ese libro me regalaba una historia que no solo respondía al afán didáctico de los libros de Verne, sino también a eso que Michel Serres decía de Julio Verne: que era un "maestro en mitología".