"Te voy a explicar. Como todo el mundo en la Argentina, compro dólares para esquivar la inflación. ¿Dónde guardarlos? A la mucama no le tengo mucha confianza y a mí me visitan escritores que se llevan libros de mi biblioteca, así que… ¿viste en mi escritorio unos estantes muy altos, donde tengo las obras completas de Voltaire, en una edición en muchos volúmenes que era de mi padre? Apenas si les pasan el plumero, así que allí los guardo, entre las páginas. Semanas o meses más tarde, cuando necesito venderlos, me subo a una escalerita y nunca me acuerdo en qué tomo los guardé. Mirando uno y otro me pongo a releer cosas que leí hace mucho y otras que no conocía. ¡Y a veces pasan las horas, me duele la cintura de estar ahí encaramado y me olvido de los dólares. Así que el único mérito es el de las devaluaciones".