"Pensé mucho en Brian —continúa— cuando escribí este libro. La verdad que es una vida admirable. Hoy saca adelante un merendero acá, en el barrio. Trabaja, está terminando los estudios secundarios. A pesar de todas las dificultades siguió adelante. Yo creo que ése es el espíritu del Bajo Flores: a pesar de las dificultades, seguir adelante. Lo veo en los vecinos constantemente y me duele mucho cuando veo en los medios de comunicación que acá sólo se viene cada tantos meses a hacer un show, a atrapar a unos narcos o no sé qué. Siempre se lo estigmatiza al Bajo Flores. Y acá lo que se vive es otra cosa: el Bajo Flores es un barrio de laburantes, de gente que la lucha a pesar de todas las dificultades, que se levanta a las cinco de la mañana. Me han sorprendido amigos de acá, del barrio, que me dicen: 'Ya repartí 800 currículums y ni un llamado'. Y vos decís: 'Naah'. Y sí, son 800 de verdad. En el libro pongo 230 frustraciones porque el pibe había llevado 230 currículums. Puse un número bajo porque por ahí mucha gente no me iba a creer pero yo acá tengo relatos de más de mil currículums tirados. Y entonces, después, se muestra lo peor del Bajo Flores, pero la verdad que este es un barrio de gente que quiere salir adelante y que pone muchísimo. Cuando van a pedir trabajo y en el DNI dice 1-11-14 y les dicen 'no, ya no' es muy difícil."