Algo parecido sobre la escuela rememora el poeta cordobés Juan Pablo Abraham: "Salvo mi profe de inglés que me prestaba los libros de su biblioteca, que era mejor que la de la escuela, el resto me aburría mucho. Este profe creo que supo ver eso, y al prestarme los libros, me metió en otro mundo". Abraham, que acaba de publicar La soledad del pan en el sello cordobés Borde perdido, destaca sus vínculos con la música, y a través de ella, su relación con la poesía: "Cuando era chico me enviaron a estudiar guitarra con el luthier de mi pueblo Noetinger. Mi viejo le había comprado una guitarra y se la pagaba de a poco, él me daba clases mientras hacía las guitarras. Cuando aprendí a tocar un poco, me vi de pronto con un cuaderno escribiendo canciones, las tiré ni bien empecé a leer en serio".