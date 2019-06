Mi intuición es, básicamente, que el prestigio de De Palma no hará otra cosa que aumentar, y esperemos que esto no venga acompañado (aunque es muy probable) de una posición industrial cada vez más desfavorable para él. En todo caso, pase lo que pase, De Palma ya nos dio uno de los últimos grandes musicales del SXX en El fantasma del paraíso; algunos de los usos más hermosos que se hayan hecho de la pantalla dividida y la cámara lenta; el final desesperante y hermoso del thriller político Blow Out; a Al Pacino en interpretaciones magistrales y diametralmente opuestas en dos películas de gángsters magistrales y diametralmente opuestas como Scarface y Carlito's Way; la icónica escena de las escalinatas de Los Intocables; obras maestras casi desconocidas y que piden una revalorización urgente (por favor, vean esa gran película con Kirk Douglas llamada Home Movies); uno de los inicios más espectaculares del cine de los 90 en Ojos de serpiente, y una de las escenas eróticas más extraordinarias del SXXI en Femme Fatale. Nos dio, en suma, una de las filmografías más virtuosas que hayan existido y una de las mayores formas de intensidad que el cine haya dado nunca.