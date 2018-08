De ahí también que uno de los calificativos que suele tener Vértigo es que es una película perversa. Sin embargo, yo no estaría tan seguro de eso. Sin lugar a dudas, Scottie aquí es un perverso. No obstante, esa perversión es tan abiertamente nociva, tan tremendamente dolorosa, que es imposible no ver allí una confesión de un comportamiento (auto) destructivo.