Por si fuera poco en el lugar de los hechos ya estaba un adicto Dennis Hopper, quién como bien se cuenta en el excelente documental sobre su vida Along for the Ride, estuvo puesto durante toda la expedición. Sheen tenía problemas muy graves con el alcohol, y como buen actor de método los introdujo en la película. Ahí está la famosa primera escena en donde su personaje baila descontrolado con una botella en la mano y da un golpe a un espejo. Puro realismo. Sheen se presentó borracho y en la danza loca se cortó la mano. La sangre que aparece es suya.