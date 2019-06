Aún en las películas de Almodóvar donde pesan las costumbres, la transformación siempre es una posibilidad al alcance de la mano. Volver (2006), el relato más autobiográfico junto a La mala educación (2004), fue la película que escarbó más profundo en esta idea. Desde un lugar más calmo pero no por eso menos salvaje, el director pone en escena a una madre, encarnada por Penélope Cruz bajo el nombre de Raimunda, que rescata a su hija del abuso sexual de su pareja. Raimunda protege a su hija como no lo hizo su propia madre. Y el cine es un arte tan reparador, que permite tantas posibilidades, que luego de (supuestamente) ser enterrada bajo tierra esa madre que no supo cuidarla reaparece en su vida para pedirle perdón. "Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor" expresa la canción compuesta en 1934 por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera que canta Penélope Cruz en una escena musical. Una decisión de guion que lo hace volver al propio Almodóvar a su primer amor: Paquita. Su madre que murió en 1999, y que resucita, de alguna manera, en Volver.