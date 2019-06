D.C.: Pusimos a la escuela como protagonista por ser el espacio donde confluyen todos los temas que aborda el documental: vivienda, discriminación, inmigración, adolescencia, etc. Para lograrlo, decidimos también registrar algunas cosas que pasaban a fuera de esa aula, como las reuniones docentes o el trabajo administrativo que hace todo el cuerpo no docente que en la mayoría de los casos se tocan los mismos temas que en la aula, como la problemática de los barrios o la deserción escolar. No es la historia de un grupo y nada más. Sino de una escuela y su comunidad. No es un lugar aislado sino deben manejar todo tipo de conflictos que marcan la vida de sus alumnos al mismo tiempo que se dan las clases.