– Yo no conocía la ciudad y desde el momento que llegué a ella supe que ahí estaba el universo de la película que yo me imaginaba. Lo que me encantó de la ciudad es que reúne varias condiciones que la vuelven muy especial. Por un lado, queda en una isla, lo que le da un aislamiento literal. Por otro, que no sólo vive del turismo sino que tiene una actividad industrial muy fuerte que le da un aspecto más complejo. Además, es un refugio a donde llegan personas de distintos lugares del país y muchas de ellas están escapando de su propia historia, como le pasa a la protagonista. Tiene una energía muy especial.