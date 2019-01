"No son nuevas formas de amor, son viejas formas de impunidad", dice a Infobae Olga Viglieca, la guionista de la Cena Blanca de Romina, al referirse a la frase de Moisés. Según ella, detrás de la condena a Romina no sólo hay un mensaje para las mujeres sobre lo que no pueden hacer, sino que "también hay un mensaje muy fuerte para los violadores, que es que pueden violar con total impunidad".