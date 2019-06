—No, problemas no me ha traído desde ningún sentido. Al contrario, yo siento mucha gratitud. A mí me recibió el pueblo casi como en El ciudadano ilustre. Faltaba el carro de los bomberos y la reina. He ido a la Intendencia, en una sala de ahí se hizo la presentación del libro. Yo tengo sólo palabras de agradecimiento, y el intendente es radical. Para un alvearense es como un logro para aplaudir. Y también es cierto que gente, no porque yo sea justicialista, sino por el contenido mismo del libro… bueno, el sur de Mendoza es un lugar jodido, ultra conservador, hay mucho Opus Dei, hay un grupo extremadamente reaccionario, hay gente que no me saluda. Han leído la novela o se la han contado y me han quitado el saludo. En la presentación de la Feria del Libro dije algo así y Clarín tituló "En Mendoza hay gente que no me saluda", pero no es así. No es Mendoza, es Alvear, y no es toda la gente, son algunas personas. Yo recibo muchas muestras de afecto. Yo tengo una librería y nunca he vendido tanto un libro como este.