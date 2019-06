—Conté dos varones y dos mujeres. A mí me tocó una mujer que se encarnizó con mi sexo, me ponía electricidad, ¡pero era una brutalidad de mujer! Y había una voz, que era la que interrogaba. Después supe que era el Coronel (José Nino) Gavazzo, ese tipo… A los cuatro días se sabía que había comités por mí liberación en todos lados y la aparición de un emisario de la Reina de Inglaterra, gente así de la aristocracia que me defendían como pianista… Entonces un día el tipo éste me dice: "¡Hijo de puta! ¡Hace seis días que te estamos dando y no das ningún dato ni un nombre, nada, nada! ¡No te podemos matar!…" No, primero me dijo: "¡Te vamos a hacer lo que le hicimos al zurdo Víctor Jara, en Chile! ¡Te vamos a cortar las manos y después te vamos a matar!" Yo rezaba los gritos y le hablaba al barbudo de arriba. Decía: "¡Padre, mis manos no! ¡Mis manos son mi vida!"— su mirada se pierde—. Me acuerdo las palabras textuales, pero yo aguantaba, no le daba datos de nada. Nunca me tentó. Fue una bendición eso, digamos. Conocí otros compañeros que contaron todo lo que hacían, dieron nombres, no lo reprocho porque eran situaciones límites. Pasados ocho, nueve días me dice: "¿Seguís sin hablar, hijo de puta?"… Bueno, recuerdos del pasado, pero yo estoy intocado, es decir, la tortura, todo eso, y la prisión posterior que duró 22 meses, poco más de 2 años, pero también sentía que iba a vivir.