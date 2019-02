—Los de la platea no sabían qué pasaba. No escuchaban lo que decían sino que pensaban que el silbido era a favor ¡y gritaban más! Yo no me escuchaba lo que cantaba porque era tal lo que llegaba que quería respirar… —respira profundo— Y tenía un solero divino y respiré tanto que hizo track el cierre y si se me caía eso quedaba… Terminó la canción y tipo geisha saludé así —recrea el saludo— y me fui retrocediendo unos cinco, seis metros. ¡Me metí entre los telones! Vino una chica venezolana, Gloria Martín, piazzollera y fanática mía, y yo recién salía… y corrió al camarín y buscó un alfiler y me prendió el vestido atrás. Menos mal porque a los 10 minutos dijeron que éramos finalistas y entonces tuve que salir y volver a cantar… Y volvieron a chiflarnos y a hacer cosas… Y yo volví reculando, cual geisha, y me metí adentro. Y ahí creo que Piazzolla entendió un poco más. ¡Se enojó muchísimo! ¡Decía tantas malas palabras, pero tenía razón! Además yo tenía 28 años de aquella época… Ese fue mi debut, a lo grande. Pero me he resarcido porque he hecho el Luna Park cantando Balada para un loco a sala llena.