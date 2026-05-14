Etapa 6 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en su llegada a Nápoles

Diego Pablo Sevilla es el portador de la Maglia Azzura o camiseta azul (Rey de la montaña parcial), Paul Magnier tiene la Maglia Ciclamino o morada (por ser el corredor que más acumuló más puntos, el portugués Afonso Eulálio tiene la Maglia Rosa, que lo certifica como líder de la carrera.

Con un premio de cuarta categoría, ubicado en Cava de Tirreni en el kilómetro 40, el esprint en Brusciano en el kilómetro 92 y el esprint Red Bull en el kilómetro 117, la llegada a Nápoles se definirá y será clave para los ciclistas especializados en velocidad.

11:39 hs

Continúa el camino hacia Roma

Egan Bernal corre su primer carrera importante en Europa durante la temporada 2026 - crédito Giro de Italia

La etapa se disputará el 14 de mayo de 2026 a partir de las 6:40 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en Dsports y de la aplicación de DGO.

También se verá en la aplicación de Ditu, Deportes RCN.

En la etapa 5, el ciclista español Igor Arrieta se impuso en la quinta etapa del Giro de Italia 2026 el 13 de mayo, logrando su segunda victoria profesional y escalando al segundo puesto de la clasificación general, según informó la organización de la carrera.

Pese a una etapa marcada por la tormenta y el granizo, Arrieta protagonizó un accidentado final en el que tanto él como el portugués Afonso Eulálio sufrieron caídas y desvíos de ruta en los últimos kilómetros.

El triunfo de Arrieta cobra relevancia tras haber superado una caída en la segunda etapa y supone un avance fundamental después de su victoria previa en la Prueba Villafranca - Clásica de Ordizia 2025. “Estoy muy feliz de conseguir esta victoria. Significa mucho para mí, especialmente tras la caída y todos los compañeros que tuvieron que irse a casa”, declaró Arrieta a la organización.

Como resultado de esta jornada, el colombiano Egan Bernal, del Netcompany Ineos, cruzó la línea de meta junto al grupo de favoritos, llegando con 7 minutos y 18 segundos de retraso respecto a Arrieta. Esta diferencia de tiempo aleja al colombiano de los primeros puestos, ya que queda a cuatro segundos del nuevo líder general, Giulio Ciccone. Por su parte, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), tras cruzar segundo en la etapa, logró descontar tiempo suficiente para vestirse de Rosa, celebrando su primer gran triunfo profesional.