"Apareció Fito en mi vida, tuvo la idea de que yo grabara y después insensiblemente vino un disco y después vino otro y otro y otro y cuando me di cuenta estaba con muchos discos encima, con muchos conciertos encima, con muchos músicos que amaba, que amo y de los cuales he aprendido mucho. No sé cómo hubiera sido mi vida si no lo hacía porque ya viviendo en Buenos Aires seguí en la universidad un tiempo largo y después decidí irme, pero menos por el trabajo musical y más por el clima que se vivió la universidad argentina en los 90´s. A mí no me gustó para nada porque me parece que entramos alegremente y sin cuestionar el neoliberalismo de los 90´s y la verdad es que no quise estar más. Me gustaba mucho enseñar, muchísimo, y aún hay alumnos que me escriban porque el procedimiento para mí es el mismo, digamos, que cuando me suba el viernes al Tasso. Me voy a subir con un texto, se llame Atahualpa Yupanqui, Luis Alberto Spinetta o Juan Falú es un texto que hay que interrogar, que leerlo, ver qué palabras nos dice; entonces así hacía yo en las clases en la facultad con un texto poderoso".