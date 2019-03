Con respecto a sus primeros maestros, aquellos directores que marcaron su camino en la actuación, ella remarcó: "De Iván Zulueta y Pedro Almodóvar me atraían sus universos tan particulares. Eran nuevos, libres y novedosos". El arte es la libertad de creación, no ponerse límites, no autocensurarse, ir al fondo de uno mismo". También recordó sus trabajos con Adolfo Aristarain, quien la convertiría en la primera actriz extranjera en ganar un Goya por su papel en la película Martín Hache: "Fue una persona clave en mi vida profesional. Lo conocí en la primera película que hice en mi vida que se llamaba No toquen a la nena cuando tenía 16 años. Se filmó en 1976, la dirigió Juan José Jusid y Adolfo era el asistente de dirección y el que realizó el casting. Llevamos una larga amistad y una larga experiencia en esta aventura del cine, por eso lo extraño mucho como director".