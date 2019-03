—Una de las experiencias más linda es la de llevar el arte a lugares no tradicionales. El poder adquisitivo de las familias no es un tema menor, no se pueden trasladar, no van a un instituto o a una escuela por su ubicación. Van por otras razones, por una patología, por una mala praxis, por lo que sea pero están en ese momento con esa situación y la tienen que resolver en ese lugar. No importa cuánto tengan que trasladarse. Llevar el arte a los lugares no convencionales es muy positivo y sería ideal que sucediera siempre.