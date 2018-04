– Había visto el montaje hace unos años en San Pablo. Me gustó mucho el programa de todo el MASP. También la muestra de Candido Portinari (Portinari popular), que había hecho ella. Me había encantado A mão do povo brasileiro, una exhibición sobre artesanía que había hecho Lina junto con Tarsila do Amaral y Vicente do Rego Monteiro; y que fue censurada. La idea de exhibir una cultura es una idea muy moderna. Tres muestras coincidían en San Pablo… Es que, en Brasil, la estampa del Modernismo influyó muy fuertemente en la imagen y la construcción de su Estado. También en México se pensaron cuestiones sobre el Modernismo. Pero acá en la Argentina no se había hecho una muestra así. Entonces, yo dije: "hay un espacio para plantear eso". El mercado del arte lo asimiló hace tiempo: la idea de volver a comprar arte concreto argentino. Hay que tener en cuenta el alza del valor de propuestas geométricas latinoamericanas de herencia concreta, hasta el presente. Entonces, me interesó el tipo de expografía de Bo Bardi, ese display que contuviera las obras, reorganizando el espacio.