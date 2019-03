Hacer "desaparecer" del mapa conceptual las revoluciones, dando por concluidas las tareas históricas que encararon, no solo vuelve incomprensible nuestra vida cotidiana, sino que impide filiar, por ejemplo, la posibilidad de la feminista que cobra impulso en la Argentina para extenderse sin prisa y sin pausa por el mundo entero. Separar feminismo y socialismo, al igual que reducir uno al otro, no ayuda a entender, y otro tanto sucede cuando el fenomenal crecimiento de China se escinde de la economía planificada. No cabe duda que Pekín encabeza el mercado más grande del mundo, pero esa no es precisamente una economía de mercado. Y ambas cosas no se explican sin el hecho mismo de la revolución.