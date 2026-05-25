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Alacranes en el Metro CDMX: cuáles son las zonas de riesgo y qué hacer si te pica uno

La aparición de un alacrán en el Metro de CDMX genera inquietud entre usuarios por el riesgo de picaduras

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Un alacrán se desplaza sobre el suelo de baldosas grises de una estación del Metro, con las piernas de varios pasajeros y un tren naranja al fondo.
Reportes de alacranes en el Metro CDMX son raros y se consideran casos aislados, según autoridades de salud y transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente presencia de alacranes en el Metro de la Ciudad de México ha generado inquietud en la capital.

El riesgo, aunque aún bajo en comparación con regiones tradicionales de escorpionismo, es real y requiere protocolos de vigilancia, prevención y atención médica inmediata.

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Zonas de mayor riesgo de encuentro con alacranes en el Metro CDMX

En los últimos años, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro han documentado que los reportes de presencia o picadura de alacrán en el Metro de la capital son eventos excepcionales y aislados.

No obstante, los casos confirmados se han concentrado en ciertas estaciones del sistema. Entre las estaciones con registros oficiales y mayor número de menciones destacan:

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  • San Cosme (Línea 2)
  • Tasqueña (Línea 2)
  • Atlalilco (Línea 8)
  • Constitución de 1917 (Línea 8)

De acuerdo con reportes institucionales y la vigilancia epidemiológica, también se han atendido eventos aislados en estaciones como Merced, Pino Suárez, Bellas Artes, Allende, Hidalgo, Viveros, Indios Verdes, Polanco, Ciudad Azteca y Pantitlán.

Las fuentes oficiales subrayan que la mayoría de estos incidentes han sido atendidos de manera inmediata y no existe evidencia científica ni estadística de colonias establecidas ni de una plaga en la infraestructura del Metro.

Cada caso es revisado y documentado por la autoridad correspondiente, que mantiene protocolos de control y respuesta conforme a las normas de salud pública de la Ciudad de México.

Primer plano de un alacrán claro sobre un antebrazo humano. Se observa enrojecimiento alrededor del punto de la picadura y gotas de líquido.
Personal del Metro CDMX cuenta con capacitación para atender incidentes relacionados con fauna peligrosa, informa el gobierno capitalino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante la picadura de un alacrán en el Metro

Si una persona resulta picada por un alacrán dentro del Metro, la Secretaría de Salud y los servicios de protección civil insisten en la importancia de mantener la calma y evitar caminar o moverse innecesariamente, ya que el movimiento incrementa el flujo sanguíneo y acelera la distribución del veneno.

El sitio afectado debe lavarse con agua y jabón neutro, sin frotar, y cubrirse con una gasa estéril sin ejercer presión.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011, se recomienda aplicar hielo en la zona para reducir la absorción del veneno y el dolor, y retirar objetos ajustados, como anillos o relojes, antes de que se produzca hinchazón.

La intervención inmediata y adecuada puede ser decisiva para evitar complicaciones graves. Los especialistas subrayan que nunca se deben aplicar torniquetes, cortar la herida ni intentar succionar el veneno, ya que estas prácticas aumentan el riesgo de daño tisular y de infecciones peligrosas.

El uso de remedios caseros, ungüentos o medicamentos antiinflamatorios sin prescripción médica también está contraindicado.

Respuesta institucional y atención médica

El Gobierno de la Ciudad de México informa que el personal del Metro está capacitado para actuar en casos de incidentes con fauna peligrosa.

Al detectarse un caso, se debe informar de inmediato a los elementos de la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial o los jefes de andén, quienes darán aviso a la Coordinación de Protección Civil y solicitarán apoyo del área de Seguridad Industrial e Higiene (Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Salud).

El incidente queda registrado formalmente y se canaliza al afectado a la red hospitalaria especializada, donde se encuentra disponible el antiveneno faboterápico polivalente.

La Secretaría de Salud y la Red Toxicológica Mexicana han dispuesto una infraestructura hospitalaria con centros de referencia como el Hospital Juárez de México y la Clínica Venustiano Carranza, además de hospitales pediátricos y regionales en todas las alcaldías.

Las unidades de atención cuentan con faboterápico polivalente, un antídoto biotecnológico que debe administrarse idealmente en los primeros treinta minutos tras la picadura.

Un dato clave para la población es que el acceso al antiveneno es gratuito y universal en hospitales públicos, y que su efectividad depende de la rapidez con que se inicie el tratamiento.

En los casos graves, los equipos médicos pueden administrar varias dosis según la evolución de los síntomas, que van desde dolor local hasta alteraciones cardiovasculares y respiratorias potencialmente mortales.

Infografía ilustra qué hacer y qué evitar ante una picadura de alacrán, mostrando una mano picada, un alacrán, un hospital y pasos clave como lavar, reposar y buscar ayuda médica.
Infografía con recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud de México sobre los pasos inmediatos a seguir y las acciones prohibidas ante una picadura de alacrán para garantizar una atención adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características y peligrosidad de los alacranes detectados

La información proporcionada por la UNAM y organismos toxicológicos distingue entre las especies endémicas del Valle de México —principalmente del género Vaejovis, de bajo riesgo para adultos sanos— y las especies introducidas, como los Centruroides, cuya ponzoña puede ser letal, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La identificación visual es relevante: los alacranes peligrosos suelen tener pinzas largas y delgadas, cola cilíndrica y coloraciones claras o amarillas con bandas oscuras.

El riesgo clínico es mayor cuando el paciente es un menor de edad, una embarazada o un adulto con comorbilidades.

En estos casos, el veneno puede desencadenar síntomas severos como convulsiones, dificultad respiratoria y alteraciones del ritmo cardíaco.

Medidas preventivas y operativas en el Metro CDMX

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro mantiene brigadas permanentes de limpieza, descacharrización y aplicación de plaguicidas, además de campañas para reducir el almacenamiento de residuos y reforzar barreras físicas que dificulten el ingreso y la reproducción de fauna ponzoñosa.

La cooperación con la Brigada de Vigilancia Animal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana asegura el rescate y manejo adecuado de animales silvestres o exóticos detectados en las instalaciones.

El conocimiento de las zonas de riesgo, la identificación de especies y la correcta aplicación de primeros auxilios son elementos esenciales para minimizar el impacto de este fenómeno en la salud pública de la capital.

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