Feminismo y lenguaje: una nueva Revolución Francesa

En espacios feministas el debate es rico, en particular acerca del "punto inclusivo". "¡Levantemos el puño más alto que el punto!", reclaman desde las páginas de Le Nouvel Observateur la historiadora Alya Aglan y la periodista Sandra Freeman, y argumentan: "El punto (…) no hace más que reducir a la mujer, como si fuera un agregado (…) que se esconde detrás de la puerta, en la antesala. ¿Quién va a creer que la batalla por la igualdad se desarrolla detrás de esa puerta? No podemos aceptar distorsionar la lengua para, finalmente, perdernos en un debate corrido de cuadro. ¿Quién se puede conformar con puntitos negros?" Por su parte, la titular de la Secretaría de Estado a cargo de la Igualdad de las Mujeres y los Hombres, Marlène Schiappa, ironizó en la revista Slate sobre el modo en el que operan los prejuicios: "¿Ahora resulta que, porque soy feminista, tengo que tomar la espada para defender el punto medio y considerar que está en juego mi vida, que está en juego el lugar de las mujeres? Son estereotipos: ¡si una es feminista, necesariamente es irascible, no se depila y está a favor del punto medio!"