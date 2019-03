—Completamente. Para mí no hay nada mejor que los chicos. Nada mejor. El problema es cuando los adultos no vemos en quienes son más jóvenes que nosotros a personas, y no los respetamos como tal y no estamos a la altura de las circunstancias. Un niño o un adolescente es una persona que merece el mismo respeto que un par. Si bien no es un par en un montón de aspectos, y ahí tenés la obligación de ser cuidadoso, siendo ese cuidado parte del respeto que le tenés al otro, en esencia lo que está bueno es establecer un vínculo respetuoso. No me refiero al protocolo del respeto, no estoy hablando de formalidades, estoy hablando de poder empatizar con el otro. Vos respetás al otro cuando lo reconocés, y lo reconocés cuando podés sentir o tratar de imaginar lo que el otro está sintiendo. Y a partir de ahí podés construir cualquier cosa. Es lo que más me preocupa como docente y como compañero de trabajo. Eso me hace sentir vivo, me hace sentir una persona. De lo contrario soy un docente, un editor… un embole.