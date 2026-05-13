Ecopetrol buscará quedarse con empresa petrolera en Brasil y reabre debate sobre apuesta por hidrocarburos

La estatal colombiana planea adquirir el 51 % de Brava Energy mediante una OPA financiada con deuda - crédito Camila Díaz/Colprensa

Ecopetrol confirmó que avanzará en la adquisición de la empresa brasilera Brava Energy, una operación que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro de los hidrocarburos dentro de la estrategia de la compañía estatal colombiana. La petrolera buscará quedarse con el 51 % de la firma mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que será financiada a través de un crédito puente.

Según información revelada por Revista Semana, la decisión fue explicada por Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, durante la presentación de resultados financieros de la compañía, que mostraron una reducción tanto en ingresos como en utilidades.

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La operación se enfocará en Brava Energy, una empresa con negocios de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos en tierra y costa afuera.

La posible adquisición llama la atención porque se produce en medio de la discusión sobre el rumbo energético del Gobierno Petro, que ha insistido en acelerar la transición hacia fuentes más limpias y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

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Sin embargo, Ecopetrol continúa fortaleciendo negocios relacionados con petróleo y gas, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y expectativas de aumento en los precios del crudo.

La compra de Brava Energy será financiada mediante un crédito puente, según confirmó Ecopetrol.

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Durante la presentación, Hurtado aseguró que la operación hace parte de una estrategia de diversificación del negocio tradicional de la compañía estatal.

Además, destacó algunos de los resultados financieros de la firma brasilera, señalando que Brava reportó un EBITDA de 806 millones de dólares al cierre de 2025.

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Según explicó el directivo, ese resultado representaría un aporte importante para las operaciones del Grupo Ecopetrol.

La compra de Brava Energy será financiada mediante un crédito puente, según confirmó Ecopetrol - crédito Colprensa

Ecopetrol también destacó las coincidencias operativas entre ambas compañías.

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Uno de los puntos que más interés genera dentro de la negociación es la experiencia de Brava Energy en operaciones offshore, es decir, proyectos de exploración y producción costa afuera.

Actualmente, Ecopetrol también desarrolla negocios en ese segmento y considera que podría aprovechar el conocimiento técnico y operativo de la empresa brasilera para fortalecer sus activos.

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Hurtado aseguró que la estatal colombiana podría trasladar experiencia y capacidades técnicas para mejorar la rentabilidad de algunos proyectos de Brava en tierra.

La experiencia de Brava en operaciones costa afuera aparece como uno de los principales atractivos de la negociación.

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La posible adquisición también se conoce en medio de un escenario complejo para Ecopetrol, luego de presentar resultados financieros afectados por menores ingresos, caída en utilidades, presión tributaria y comportamiento del dólar.

Pese a ello, la compañía continúa explorando oportunidades de expansión regional y fortalecimiento de operaciones relacionadas con hidrocarburos.

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En el mercado energético y financiero, la operación ha despertado interrogantes sobre si Ecopetrol estaría ajustando parte de su enfoque estratégico frente al negocio petrolero.

La negociación revive el debate sobre el papel de los hidrocarburos dentro de la estrategia energética del Gobierno Petro.

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado muestra billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambio en Yakarta, Indonesia, 24 de abril de 2018. Fotos tomadas el 24 de abril de 2018. Antara Foto/Hafidz Mubarak/via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO. PROHIBIDA LA VENTA COMERCIAL O EDITORIAL EN INDONESIA.

Mientras sectores del Ejecutivo han defendido acelerar la transición energética, la petrolera estatal mantiene interés en proyectos relacionados con exploración y producción de petróleo y gas tanto en Colombia como en el exterior.

La expectativa de precios internacionales más altos por tensiones en Oriente Medio también aparece como uno de los factores que podría favorecer operaciones de este tipo.

Por ahora, Ecopetrol avanzará con la OPA para intentar quedarse con el control mayoritario de Brava Energy, una operación que podría convertirse en uno de los movimientos empresariales más relevantes de la compañía colombiana en América Latina durante 2026.