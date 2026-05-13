Abren convocatoria para financiar proyectos de innovación y tecnología en este sector colombiano

La modernización del sistema eléctrico colombiano y la transición energética siguen impulsando nuevas convocatorias dirigidas a investigadores, universidades, empresas y emprendedores del sector energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modernización del sistema eléctrico colombiano y la transición energética siguen impulsando nuevas convocatorias dirigidas a investigadores, universidades, empresas y emprendedores del sector energético. En ese contexto, la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica (ASOCODIS) abrió oficialmente una nueva edición del Premio ÁMBAR 26/27, una iniciativa enfocada en reconocer proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico aplicados al negocio energético.

Según información divulgada por Revista Semana, el premio completa 17 años de funcionamiento desde su creación en 2009 y busca identificar soluciones que ayuden a enfrentar algunos de los principales retos del sector eléctrico colombiano.

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La convocatoria está orientada a proyectos relacionados con generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

La iniciativa surge en un momento en el que el país avanza hacia procesos de transición energética, incorporación de energías renovables y transformación digital de los servicios públicos.

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La convocatoria está orientada a proyectos relacionados con generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica - Crédito: Difusión

ASOCODIS explicó que el objetivo principal es conectar el desarrollo académico y tecnológico con las necesidades reales del sistema energético colombiano, especialmente en temas asociados con automatización, eficiencia operativa, redes inteligentes y sostenibilidad.

La convocatoria está abierta para ciudadanos, universidades, centros de investigación, organizaciones y empresas nacionales e internacionales vinculadas al sector energético.

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Los participantes podrán inscribirse en dos categorías principales: investigación e innovación, y desarrollo tecnológico.

El sector energético colombiano enfrenta actualmente desafíos relacionados con la modernización de infraestructura, el crecimiento del consumo eléctrico y la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar el servicio.

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Por esa razón, este tipo de iniciativas buscan acelerar procesos de innovación que permitan mejorar la operación de las compañías eléctricas y responder a nuevas necesidades del mercado.

Uno de los enfoques del Premio ÁMBAR está relacionado con la transformación tecnológica del sistema eléctrico colombiano.

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Dentro de los proyectos que podrían participar aparecen propuestas asociadas a energías renovables, automatización de procesos, digitalización del servicio, eficiencia energética y nuevos modelos de consumo eléctrico.

ASOCODIS también destacó que el premio cuenta con respaldo de diferentes entidades públicas y privadas del sector minero-energético y tecnológico.

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Entre ellas aparecen el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el Consejo Nacional de Operación, Colombia Inteligente y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

Las bases del concurso, reglamentos y formularios de inscripción estarán disponibles a través de ASOCODIS para los interesados en presentar proyectos relacionados con innovación energética.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 3 de noviembre de 2026.

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Las bases del concurso, reglamentos y formularios de inscripción estarán disponibles a través de ASOCODIS para los interesados en presentar proyectos relacionados con innovación energética.

El avance de este tipo de convocatorias refleja cómo la innovación tecnológica empieza a consolidarse como uno de los pilares del negocio energético en Colombia.

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Empresas, universidades y centros de investigación buscan actualmente soluciones que permitan reducir costos operativos, optimizar redes eléctricas y fortalecer la sostenibilidad del sistema.

La transición energética y la digitalización continúan transformando el panorama del sector eléctrico colombiano.

Expertos consideran que la incorporación de nuevas tecnologías será clave para enfrentar los desafíos futuros relacionados con demanda energética, cobertura, sostenibilidad y modernización de infraestructura.

Mientras tanto, iniciativas como el Premio ÁMBAR intentan impulsar propuestas que ayuden a acelerar esos cambios y fortalecer el ecosistema de innovación dentro del sector eléctrico nacional.