Colombia

Abren convocatoria para financiar proyectos de innovación y tecnología en este sector colombiano

La iniciativa busca financiar y reconocer proyectos enfocados en digitalización y eficiencia

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Hombre joven usando una computadora portátil con gráficos en pantalla, sentado en una oficina moderna.
La modernización del sistema eléctrico colombiano y la transición energética siguen impulsando nuevas convocatorias dirigidas a investigadores, universidades, empresas y emprendedores del sector energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modernización del sistema eléctrico colombiano y la transición energética siguen impulsando nuevas convocatorias dirigidas a investigadores, universidades, empresas y emprendedores del sector energético. En ese contexto, la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica (ASOCODIS) abrió oficialmente una nueva edición del Premio ÁMBAR 26/27, una iniciativa enfocada en reconocer proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico aplicados al negocio energético.

Según información divulgada por Revista Semana, el premio completa 17 años de funcionamiento desde su creación en 2009 y busca identificar soluciones que ayuden a enfrentar algunos de los principales retos del sector eléctrico colombiano.

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La convocatoria está orientada a proyectos relacionados con generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

La iniciativa surge en un momento en el que el país avanza hacia procesos de transición energética, incorporación de energías renovables y transformación digital de los servicios públicos.

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Jóvenes participando en una hackatón
La convocatoria está orientada a proyectos relacionados con generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica - Crédito: Difusión

ASOCODIS explicó que el objetivo principal es conectar el desarrollo académico y tecnológico con las necesidades reales del sistema energético colombiano, especialmente en temas asociados con automatización, eficiencia operativa, redes inteligentes y sostenibilidad.

La convocatoria está abierta para ciudadanos, universidades, centros de investigación, organizaciones y empresas nacionales e internacionales vinculadas al sector energético.

Los participantes podrán inscribirse en dos categorías principales: investigación e innovación, y desarrollo tecnológico.

El sector energético colombiano enfrenta actualmente desafíos relacionados con la modernización de infraestructura, el crecimiento del consumo eléctrico y la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar el servicio.

Por esa razón, este tipo de iniciativas buscan acelerar procesos de innovación que permitan mejorar la operación de las compañías eléctricas y responder a nuevas necesidades del mercado.

Uno de los enfoques del Premio ÁMBAR está relacionado con la transformación tecnológica del sistema eléctrico colombiano.

Dentro de los proyectos que podrían participar aparecen propuestas asociadas a energías renovables, automatización de procesos, digitalización del servicio, eficiencia energética y nuevos modelos de consumo eléctrico.

ASOCODIS también destacó que el premio cuenta con respaldo de diferentes entidades públicas y privadas del sector minero-energético y tecnológico.

Entre ellas aparecen el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el Consejo Nacional de Operación, Colombia Inteligente y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

Las bases del concurso, reglamentos y formularios de inscripción estarán disponibles a través de ASOCODIS para los interesados en presentar proyectos relacionados con innovación energética.
Las bases del concurso, reglamentos y formularios de inscripción estarán disponibles a través de ASOCODIS para los interesados en presentar proyectos relacionados con innovación energética.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 3 de noviembre de 2026.

Las bases del concurso, reglamentos y formularios de inscripción estarán disponibles a través de ASOCODIS para los interesados en presentar proyectos relacionados con innovación energética.

El avance de este tipo de convocatorias refleja cómo la innovación tecnológica empieza a consolidarse como uno de los pilares del negocio energético en Colombia.

Empresas, universidades y centros de investigación buscan actualmente soluciones que permitan reducir costos operativos, optimizar redes eléctricas y fortalecer la sostenibilidad del sistema.

La transición energética y la digitalización continúan transformando el panorama del sector eléctrico colombiano.

Expertos consideran que la incorporación de nuevas tecnologías será clave para enfrentar los desafíos futuros relacionados con demanda energética, cobertura, sostenibilidad y modernización de infraestructura.

Mientras tanto, iniciativas como el Premio ÁMBAR intentan impulsar propuestas que ayuden a acelerar esos cambios y fortalecer el ecosistema de innovación dentro del sector eléctrico nacional.

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