Un estudio europeo revela el verdadero impacto de la contaminación del aire: 146.000 muertes prematuras al año

El centro de la ciudad de Essen, rodeado de niebla mientras la agencia medioambiental federal de Alemania alerta sobre la mala calidad del aire por la contaminación. (AP Foto/Martin Meissner, archivo)

Un nuevo estudio internacional advierte que las partículas finas en el aire están relacionadas con cerca de 79.000 muertes evitables al año en Europa. El trabajo, encabezado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), ofrece por primera vez una estimación continental sobre el impacto combinado de varios contaminantes atmosféricos en la salud de más de 530 millones de habitantes de 31 países. Los resultados, publicados en la revista Nature Health, refuerzan el llamado a crear sistemas de alerta temprana que permitan proteger mejor a la población.

Los autores del informe detallan que se evaluaron alrededor de 146.500 muertes prematuras al año asociadas a la exposición a corto plazo a la contaminación del aire. De ese total, el efecto más grave se atribuyó a las partículas PM₂.₅, seguidas por el dióxido de nitrógeno (NO₂), el ozono (O₃) y las partículas más gruesas (PM2.5-10). Aunque las cifras no pueden sumarse porque los contaminantes suelen coincidir en el ambiente, el estudio cuantifica el riesgo que representa cada uno.

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El equipo de investigadores recopiló diariamente información sobre los principales contaminantes del aire en Europa y la comparó con una base de datos que registra las muertes en 31 países. Gracias a esta combinación de datos, explica Zhao-Yue Chen, investigador de ISGlobal y primer autor del estudio, lograron analizar con detalle cómo la contaminación del aire afecta de forma distinta a las personas, dependiendo de su edad, su sexo o el motivo de su fallecimiento. En total, el estudio revisó casi 89 millones de muertes ocurridas entre 2003 y 2019 en 653 regiones diferentes de Europa.

Así, pudieron detectar patrones y diferencias que antes no se conocían, porque la mayoría de los estudios anteriores solo se centraban en algunas ciudades o en tipos específicos de contaminantes, sin tener en cuenta la diversidad de la población y el efecto conjunto de varios contaminantes.

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Cómo afecta a la salud

Las partículas finas PM₂.₅ preocupan especialmente porque logran penetrar hasta los pulmones y pasar al torrente sanguíneo, lo que desencadena inflamación y otros efectos que pueden aumentar la mortalidad en días posteriores a la exposición. Las partículas de mayor tamaño afectan principalmente las vías respiratorias superiores, mientras que gases como el NO₂ y el O₃ irritan los pulmones y pueden aumentar la vulnerabilidad a enfermedades respiratorias.

Un hombre contempla el horizonte de Madrid, cubierto por una densa calima. (AP Photo Manu Fernandez)

Los hombres jóvenes son más vulnerables

El impacto de la contaminación no es igual para todos. Los datos muestran que los hombres jóvenes resultan más vulnerables a los efectos de la polución atmosférica que las mujeres jóvenes, probablemente por una mayor exposición por motivos laborales o hábitos como el tabaquismo. En la vejez, la tendencia se invierte y son las mujeres mayores quienes presentan un riesgo más alto. Además, las partículas se relacionan principalmente con enfermedades cardiovasculares en ellas, mientras que el ozono afecta más a los hombres.

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El estudio, coordinado por Joan Ballester de ISGlobal, subraya la utilidad de modelos epidemiológicos que consideren las diferencias por sexo, edad y enfermedades previas, ya que “pueden servir como base para sistemas de alerta personalizados, como la plataforma Forecaster.Health, que permitirían anticipar riesgos y proteger mejor a los grupos más expuestos”.

Los responsables del informe utilizaron datos de estaciones de monitoreo, satélites y variables meteorológicas para estimar los niveles diarios de contaminación, ajustando los resultados según la densidad de población de cada región.

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La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Una aproximación más completa

El trabajo advierte que la mayoría de las investigaciones previas en el continente solo analizaban la exposición a las partículas finas, sin considerar el efecto conjunto de varios contaminantes. Esta nueva aproximación aporta una visión más completa sobre los riesgos de la contaminación y sugiere que evaluaciones globales anteriores podrían haber sobreestimado el impacto en Europa debido a diferencias en los datos de base.

Las conclusiones del informe llegan en un momento en que Europa revisa sus estándares diarios de calidad del aire y se plantean nuevas medidas para mejorar la protección de los ciudadanos más vulnerables.

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