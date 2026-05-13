México

Captan presunta amenaza de agente del MP dentro de la Fiscalía Regional de Naucalpan

Un ciudadano denunció presuntas amenazas por parte del agente dentro de las instalaciones de la FGJEM

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Denuncia amenazas MP Naucalpan FGJEM Edomex
Ciudadano denuncia amenazas MP Naucalpan FGJEM Edomex (captura)

Un video difundido en redes sociales exhibe el momento en que un agente del Ministerio Público presuntamente amenaza a un ciudadano al interior de la Fiscalía Regional de Naucalpan, en el Estado de México, mientras se desarrollaba una diligencia relacionada con un caso de presunto despojo.

De acuerdo con la denuncia de los afectados, los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de la Fiscalía, donde el funcionario habría encarado al ciudadano con una frase que quedó grabada en video: “¿Ya te vas?... Ok, te veo allá afuera”, expresión que fue interpretada como una intimidación directa.

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Los denunciantes señalaron que desde hace varios meses han intentado obtener avances en la investigación por un presunto despojo de propiedad; sin embargo, aseguran que el expediente permanece estancado y que, además de la falta de resultados, han enfrentado actitudes hostiles por parte de personal ministerial.

Según relataron, no es la primera ocasión en que el servidor público involucrado muestra una conducta agresiva. Incluso, indicaron que existen antecedentes de confrontaciones verbales y presiones durante el seguimiento del caso, situación que ahora escaló tras la difusión del video.

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Denuncian también irregularidades en investigación

Captan el momento en que un agente del MP presuntamente amenaza a un ciudadano dentro de la Fiscalía Regional de Naucalpan,

La grabación comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales y generó críticas hacia el actuar de funcionarios de la Fiscalía mexiquense. Usuarios en redes sociales cuestionaron el comportamiento del agente y exigieron una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

Los afectados también denunciaron posibles irregularidades dentro de la carpeta de investigación. Entre ellas, acusaron que personal de la propia Fiscalía habría omitido recabar videos de vigilancia de la zona donde ocurrieron hechos clave relacionados con el presunto despojo, pese a que dichas grabaciones podrían representar evidencia importante para el caso.

A decir de los denunciantes, esta omisión podría comprometer el desarrollo de las investigaciones y favorecer la pérdida de pruebas relevantes. Además, señalaron que existen sospechas sobre posibles vínculos entre personas presuntamente involucradas en el despojo y trabajadores o allegados a la institución.

No se ha pronunciado la Fiscalía mexiquense

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido una postura oficial respecto al video ni sobre las acusaciones realizadas por los ciudadanos.

El caso ocurre en medio de constantes señalamientos ciudadanos por presuntos abusos de autoridad y deficiencias en la atención ministerial dentro de distintas agencias del Ministerio Público en el Estado de México.

El delito de despojo se ha convertido en una de las problemáticas recurrentes en municipios mexiquenses, particularmente en zonas urbanas donde grupos organizados presuntamente aprovechan vacíos legales o procesos lentos para apropiarse ilegalmente de propiedades.

Especialistas en materia legal advierten que la preservación de pruebas, resulta fundamental para acreditar responsabilidades y evitar la impunidad. Por ello, cualquier omisión en la integración de una carpeta de investigación puede afectar seriamente el acceso a la justicia para las víctimas.

Tras la difusión del video, ciudadanos y usuarios de redes sociales exigieron transparencia en el caso y pidieron que se revisen tanto la actuación del agente ministerial señalado como el manejo integral de la investigación.

Mientras tanto, las personas afectadas aseguraron que continuarán denunciando públicamente lo ocurrido y solicitaron la intervención de autoridades estatales para garantizar que el caso avance de manera imparcial y sin presiones.

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