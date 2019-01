El primero: tres hermanos, tras la muerte de su padre, se dan cita en la casa paterna. Se hace de noche y deciden quedarse a dormir allí. Sueñan, se despiertan, vuelven a soñar y los diálogos que tienen —entre perplejidades, enojos y recuerdos— se vuelven un relato onírico, poético, familiar. "Acá todo es espectral / no te creas / lo que sueñas", se lee. Y también: "No era para siempre / y si no te das cuenta / de una buena vez / que no era para siempre / el vivir no es lo tuyo". Acá, Cohen arremete con frialdad desde el principio, para que no haya llantos ni tristeza sobreactuada. Todo padre muere. Pero, ¿qué deja?