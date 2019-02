Habíamos llegado al día de nuestro encuentro por una publicación mía en facebook sobre La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Actrices, amigas mías en las redes, leían mi posteo y me escribían…¿Por qué no la hacemos? juntémonos y veamos cómo, etcétera. Me impactó cuántas actrices de mediana edad tenían ganas de juntarse y actuar, simplemente por el deseo y la pasión de hacerlo, sin preguntar el cómo o ¿Qué producción hay?¿Cuánto voy a ganar? y otros temas totalmente lógicos y naturales y dije qué bueno, yo soy igual.