"Cuando me decidí a lanzarme con la editorial, sabía que a la par de la literatura argentina que me interesaba publicar, una colección debía estar dedicada exclusivamente a Japón". La que habla es Mariana Alonso, directora de También el caracol, en diálogo con Infobae Cultura. "La idea surgió de nuestra experiencia como lectores —continúa—, la mía y la de Miguel Sardegna, el director de esa colección japonesa, que llamamos Bosque de bambú. Nos acercamos a Japón a través de su literatura, que nos enamoró. Leímos mucho, todo lo que había en castellano y más. Esa misma pasión fue la que nos llevó a dar clases de literatura japonesa en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hará unos diez años. O quizás más, mejor no sacar cuentas. Miguel daba las clases de narrativa, yo me ocupaba de poesía".